Ballet Nacional de Panamá estrena versión de El Cascanueces bajo la dirección de David Makhateli

El Cascanueces regresa con el Ballet Nacional y la Orquesta Filarmónica al Teatro Nacional de Panamá

• El clásico ballet de Navidad, El Cascanueces , se presentará del 4 al 14 de diciembre en el Teatro Nacional de Panamá, con el Ballet Nacional y la Orquesta Filarmónica de Panamá.

(04/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las luces del Teatro Nacional se encienden una vez más para recibir la tradicional temporada navideña de El Cascanueces, el clásico del ballet que anualmente cautiva al público. Desde el 4 hasta el 14 de diciembre, el Ballet Nacional de Panamá y la Orquesta Filarmónica de Panamá invitan a la audiencia a sumergirse en este cuento encantado, lleno de fantasía y la inolvidable música de Tchaikovsky.

La producción es presentada por el Ministerio de Cultura y el Patronato del Teatro Nacional, ofreciendo un espectáculo de alto nivel que celebra el arte y el talento nacional.

Dirección Artística y Elenco Destacado

Esta edición cuenta con la dirección artística del reconocido coreógrafo y ex primer bailarín David Makhateli. Con una amplia trayectoria internacional, Makhateli promete una versión deslumbrante, cuidada al detalle y creada especialmente para el Ballet Nacional de Panamá.

El elenco principal de la compañía lo conforman Melissa Gaona y Satoko Konishi, junto a figuras destacadas como Solieh Samudio, Yair Castro y Edgar Santamaría. A ellos se une el bailarín invitado Ciro Tamayo, primera figura del Ballet Nacional Sorde de Uruguay. Las solistas Ayira Adames y Julieta del Castillo también asumirán personajes principales, integrando a la joven promesa Anna Sofía Calvo a este impresionante reparto.

Un elemento distintivo de la temporada es la inclusión de niñas, niños y jóvenes de diversas academias del país, quienes fueron seleccionados por medio de una audición oficial. Este talento joven participará en dos funciones especiales denominadas “Las Noches del Elenco Joven”.

Música en Vivo y Venta de Boletos

Cada función será enriquecida por la música en vivo de la Orquesta Filarmónica de Panamá, que llenará la sala del Teatro Nacional con las memorables notas compuestas por Tchaikovsky.

Los boletos para las funciones en el Teatro Nacional ya están disponibles para su compra a través de la plataforma PANATICKETS. Dada la alta demanda, se recomienda a los interesados adquirir las entradas con anticipación para asegurar su asistencia a este evento artístico de gran tradición.

Funciones Especiales Abiertas al Público

Para compartir la magia del ballet con toda la comunidad, El Cascanueces extenderá su recorrido más allá del Teatro Nacional. Se han programado dos funciones especiales abiertas al público y de carácter gratuito:

• 17 de diciembre: Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO).

• 19 de diciembre: Plaza Catedral, en el corazón del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.

Estas presentaciones buscan ser un regalo artístico para la comunidad, cerrando el año con la belleza del movimiento, la música y la tradición.

