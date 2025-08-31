El género TrueCrimeAE se apodera de la pantalla: Estrenos imperdibles en A&E este Septiembre

A&E renueva su Primetime con adrenalina policial y la impactante temporada 2 de #AvisameCuandoLlegues

(31/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Los amantes del género TrueCrimeAE tienen una cita ineludible a partir del 1° de septiembre. A&E, el canal referente en documentales y series de crímenes reales, estrena dos producciones que prometen mantener a la audiencia al borde del asiento: la docuserie «Patrulla Policial» y la esperada segunda temporada de «#AvisameCuandoLlegues». Estas novedades reafirman la apuesta de la señal por ofrecer acceso sin precedentes a la acción policial y a conmovedores relatos de búsqueda de justicia.

“Patrulla Policial”: La Acción en Primera Persona

La nueva serie “Patrulla Policial” brindará a los espectadores un acceso sin filtros a la arriesgada y compleja rutina de los cuerpos policiales en diversas ciudades de Estados Unidos. Spin-off del exitoso «Policías en vivo», esta producción sigue a los oficiales desde intensas persecuciones automovilísticas y redadas antidrogas, hasta la gestión de accidentes y la delicada labor de encontrar niños perdidos. A lo largo de septiembre y octubre, A&E emitirá de manera continuada las cuatro temporadas de esta docuserie que captura la adrenalina y las decisiones cruciales que marcan la diferencia entre la vida y la muerte en el día a día de los agentes.

Los episodios de «Patrulla Policial» se emitirán de lunes a viernes a las 22:00 (ARG-COL-MEX) / 23:00 (CHI). El lunes 1° de septiembre se estrenará con un especial de cuatro episodios consecutivos a partir de las 21:10 (ARG-COL-MEX) / 22:10 (CHI).

“#AvisameCuandoLlegues” (Temporada 2): Voces que Buscan Justicia

Complementando la oferta de TrueCrimeAE, llega la segunda temporada de «#AvisameCuandoLlegues» (#TextMeWhenYouGetHome). Esta impactante serie aborda casos reales de mujeres que fueron víctimas de secuestros, ataques o asesinatos mientras realizaban actividades cotidianas. Con testimonios de sobrevivientes y familiares, junto a recreaciones detalladas que incluyen audios, mensajes de texto reales y registros telefónicos, cada capítulo se convierte en un enigma policial que explora la tenacidad de quienes no se rinden en la búsqueda de respuestas y justicia.

Entre los casos que se presentarán se encuentran las dramáticas historias de Kelsey Smith, Kamryn Johnson, Miya Marcano y Nia Wilson, entre otras, donde la reconstrucción de los hechos se convierte en una herramienta para generar conciencia sobre la inseguridad. El hashtag #TextMeWhenYouGetHome se viralizó globalmente tras eventos como la muerte de Sarah Everard, convirtiéndose en un símbolo de la vulnerabilidad femenina.

El estreno de la segunda temporada de «#AvisameCuandoLlegues» será el lunes 1° de septiembre a las 23:00 (ARG-COL-MEX) / 00:00 (CHI), con dos episodios consecutivos.

Ambas producciones se integran al sello distintivo de A&E, True Crime-Prime Time, fortaleciendo su compromiso con historias intensas, conmovedoras y narradas con rigor, pensadas para los verdaderos aficionados al género policial y criminal.