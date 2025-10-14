Teatro Guild de Ancón presenta «El Juicio del Ser», una obra con dos finales posibles

El Teatro Guild de Ancón celebra su temporada 75 con el estreno de "El Juicio del Ser", una tragicomedia panameña escrita y dirigida por Rob Rivera donde la audiencia se convierte en jurado para decidir el desenlace.
• La obra «El Juicio del Ser» fue Selección Oficial del Festival de Nuevo Teatro 2017 y ahora llega al Teatro Guild para ofrecer una alternativa fresca al calendario teatral de octubre con su formato interactivo y dos posibles finales.
(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Teatro Guild de Ancón ha anunciado el estreno de “El Juicio del Ser”, una innovadora propuesta teatral escrita y dirigida por el dramaturgo panameño Rob Rivera. La obra, que fusiona humor y tragedia, se presenta desde el 9 de octubre, con la particularidad de que el público se convierte en jurado para decidir el desenlace.
Ambientada en un limbo que toma forma de teatro, «El Juicio del Ser» plantea un juicio eterno entre Ares (interpretado por Ezequiel Coniglio) y Katrina (interpretada por Stephanie Lezcano), dos personajes que representan visiones opuestas sobre el poder, la lealtad y el sacrificio en las relaciones humanas.
El enigma se complementa con la presencia de «espectros», incluyendo a Mictlán, el juez y parte del conflicto, interpretado por Miguel González. Cada función ofrece dos finales posibles y la audiencia, mediante votación, determinará el veredicto final.
Celebración Bilingüe en la Temporada 75
La presentación de «El Juicio del Ser» es un motivo de orgullo para el Teatro Guild de Ancón, que celebra su 75.ª temporada y reafirma su compromiso con la escena teatral panameña al montar una obra original en español.
El dramaturgo y director Rob Rivera, fundador de Porto Diao y reconocido por sus adaptaciones no convencionales y la organización de la emblemática Caminata Zombie de Panamá, presenta esta propuesta original que ya fue reconocida previamente. La obra fue Selección Oficial del Festival de Nuevo Teatro 2017, donde obtuvo los Premios del Público a Mejor Actor y Mejor Actriz.
El estreno de «El Juicio del Ser» encapsula el espíritu emprendedor del Teatro Guild, único teatro bilingüe en Panamá y cuna de innovación.
Fechas y Boletos
“El Juicio del Ser” tendrá funciones este 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de octubre de 2025, presentando los días jueves, viernes y sábados a las 8:00 p.m. en el Teatro Guild of Ancon.
Los boletos están disponibles:
• En línea: enlataquilla.com/eljuciodelser
• Vía Yappy: buscando @anconguild en el directorio.
