El legado de Blue Bloods: Tom Selleck y el icónico drama policial llegan a su fin

Blue Bloods se despide tras 14 años con un final imperdible en Universal+

(17/Mar/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- Después de 14 años al aire y 293 episodios, Blue Bloods, el drama policial protagonizado por Tom Selleck, llega a su fin con el estreno de sus últimos ocho capítulos. La serie, que debutó en 2010, ha sido un referente del género, consolidándose como una de las producciones más longevas de la televisión.

El 19 de marzo, Universal+ presentará la despedida de la familia Reagan, liderada por Frank Reagan (Selleck), el comisionado de la policía de Nueva York. Selleck expresó lo difícil que fue decir adiós a la serie:

«Me cuesta adaptarme, voy a extrañar… Lo que más me afectó durante el proceso y seguirá siendo así es la familia de actores que teníamos y las amistades que formamos. Es como la graduación de la escuela secundaria.»

El legado de Blue Bloods en la televisión

Creada por Mitchell Burgess y Robin Green, la serie se destacó por su enfoque en la acción policial, la justicia y los lazos familiares. A lo largo de los años, Blue Bloods mantuvo tramas innovadoras y personajes en constante evolución.

«Nunca me aburrí interpretando a Frank. Me enorgullece decir que todo el elenco siempre se entregó por completo a la historia y nunca trabajó en piloto automático», afirmó Selleck.

En 2021, Blue Bloods recibió el premio Movieguide Faith and Freedom por su episodio «Family Secrets», un reconocimiento a producciones que promueven valores positivos. Además, la guionista Siobhan Byrne O’Connor fue nominada en tres oportunidades a los premios Edgar, que destacan la excelencia en escritura.

Un elenco de primera línea

Además de Tom Selleck, el reparto cuenta con las destacadas actuaciones de:

• Donnie Wahlberg (Saw II, III, IV)

• Bridget Moynahan (Coyote Ugly, I, Robot, Sex and the City)

• Will Estes (Line of Duty)

• Len Cariou (Damages, Sweeney Todd)

• Marisa Ramírez (The Young and the Restless)

• Vanessa Ray (The Mentalist, Pretty Little Liars)

Dónde ver el final de Blue Bloods

Los últimos episodios estarán disponibles en exclusiva por Universal+.

Cableoperadores:

• +Movil: #561 Universal Premiere HD, #564 Universal Comedy HD, #565 Universal Reality HD

• Tigo: #1228 HFC – 193 one tv Universal+ Premiere HD, #1225 HFC – 190 one tv Universal+ Comedy HD, #1229 HFC – 194 one tv Universal+ Reality HD

Amazon Prime Video: Disponible a través de Prime Video Channels

No te pierdas la despedida de Blue Bloods este 19 de marzo, solo en Universal+.