El Nuevo Álbum de JUANES, ‘ORIGEN’ Se estrena hoy

El Décimo Álbum Del Ganador De 25 Premios GRAMMY / LATIN GRAMMY Es Una Colección Cuidadosamente Creada Y Que Regresa A Las Raíces Del Artista Al Reinterpretar Algunas De Las Canciones De Los Intérpretes Que Dieron Forma A Su Visión Musical En Los Inicios De Su Carrera

La Reinterpretación Del Clásico De Juan Gabriel “No Tengo Dinero” También Llega Hoy Junto Al Estreno Del Álbum Como Tercer Sencillo Y Video Musical

“Uno de los álbumes más esperados de 2021… ‘Origen’ es una obra de arte… un álbum exquisito que trasciende más allá de las canciones… hacia la genialidad. Juanes glorifica a las leyendas… [y] se abre paso entre los más grandes para regalarnos un tributo sin precedentes en la historia de la música latina… Uno de los mayores aciertos de Origen es la versión de ‘No Tengo Dinero’… Con una aproximación punk-grunge… Juanes alcanza la maestría interpretativa dando un giro estético y sonoro a un clásico de la música mexicana”

Rolling Stone

El Documental ‘Origen’ Exclusivo De Amazon Prime Video Incluye Interpretaciones En Las Que Juanes Viaja Al Pasado E Imágenes Nunca Vistas De Los Primeros Años Del Artista. Además, Contará Con Entrevistas A Juan Luis Guerra, Joaquín Sabina, Fito Páez Y Ziggy Marley

“Desde Springsteen a Juan Luis Guerra, el rockero colombiano cubre la banda sonora de su vida a su manera. Desde ‘No Tengo Dinero’, del ícono mexicano Juan Gabriel, hasta ‘Volver’ de Carlos Gardel, y con un estilo vintage (y subversivo) … la música es totalmente propia de Juanes y todo suena en vivo”.

Leila Cobo, Billboard

“El documental ‘Origen’ de Juanes en Amazon Prime Video es una maravilla… Al llevarnos a sus raíces musicales, nos da una perspectiva con la que nos podemos identificar, seamos artistas o no”.

Marysabel Huston, CNN

(28/May/2021 – web) EE.UU.- El ganador de 25 GRAMMYS y LATIN GRAMMYS y de múltiples discos de platino, JUANES, ha estrenado junto a Universal Music Latin Entertainment el décimo álbum de la superestrella colombiana del rock titulado ‘ORIGEN’, que llega acompañado de un documental exclusivo de Amazon Prime Video con el mismo nombre.

Como embajador global del rock latino durante dos décadas, Juanes se ha ganado el corazón de fanáticos de todo el mundo gracias al estilo particular que ha construido a partir de canciones inteligentes, una intensa pasión por el rock y un respeto reverencial por los ritmos folklóricos y nativos de su Colombia natal y de América Latina. Ahora, con una maestría perfeccionada a lo largo de su carrera, Juanes regresa a sus inicios para compartirnos una colección brillante que reinterpreta algunas de las canciones y artistas que dieron forma a su visión musical en los inicios de su carrera.

“Nuestro Origen es donde la dirección de nuestra vida y nuestro lugar en el universo comienzan y toman forma. Para mí, el origen está en el amor por la música inculcado por mi familia, el aprecio por mi cultura y el descubrimiento de las canciones y artistas que conmovieron mi alma desde el inicio. ‘ORIGEN’ es mi homenaje personal a varios de esos artistas y canciones que más influyeron en mí antes de mi carrera como solista. Estas canciones siguen siendo un mapa al que regresó para recordar quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Es la música que habita en lo más profundo de mi corazón, música que nunca se olvida”

Juanes

Co-producido por Juanes junto al ganador del GRAMMY Sebastian Krys (quien también ha estado al frente de los recientemente galardonados álbumes de Elvis Costello), el álbum es una colección enérgica de canciones que abarca estilos originales tan diversos como el tango, el merengue, el heavy metal, el folk, el reggae, el vallenato, el pop y, por supuesto, el rock, construidas sobre la base de una instrumentación y una producción absolutamente nítidas y definidas, en las que Juanes reinterpreta totalmente el sonido y el estilo como fusiones entre múltiples géneros.

Los dos sencillos que se han estrenado como abrebocas del álbum ya han emocionado a los fanáticos y a los críticos por igual. El primero de ellos, una versión de “El Amor Después del Amor” llena de adrenalina, rock y góspel ya ha sido aclamada por NPR como “Una de las mejores canciones de la primavera”, mientras que otros han dicho que “Esto es Juanes como nunca lo han visto o escuchado… El gran colombiano del rock suena como un artista renacido… y lo sube a 11, con una interpretación inspiradora y llena de sentimiento… símbolo de esperanza y resurgimiento”. Los elogios continuaron con el estreno de una versión introspectiva y profundamente emocional del clásico global de Bruce Springsteen “Dancing In the Dark”, a la que el experto en Springsteen y anfitrión de E-Street Radio, Dave Marsh, llamó “Uno de los mejores covers de Bruce que he oído… No recuerdo la última vez que oí un cover de Bruce la mitad de bueno que éste… Juanes tomó una canción familiar y la hizo suya… que es como haces que el Rock and Roll sea verdaderamente universal… y, al igual que Springsteen, Juanes se preocupa por la gente a la que le canta y sobre la que canta”. Ahora, como tercer sencillo y video musical, llega una versión verdaderamente sobresaliente del clásico de Juan Gabriel “No Tengo Dinero” que abarca diversos géneros.

‘Origen’ se estrena hoy junto con un documental exclusivo de Amazon Prime que incluirá interpretaciones de las nuevas canciones bajo un formato que imita a una cápsula de tiempo en la que Juanes viaja a tres épocas distintas para interpretar en programas de televisión clásicos. Con el ganador del Emmy y varios Latin GRAMMYS, José Tillán, como productor ejecutivo, el presidente de Universal Music LATAM e Iberia, Jesús López, como coproductor ejecutivo, y el también ganador de múltiples LATIN GRAMMYS, Kacho López, como director, el especial mostrará a Juanes hablando sobre la producción del álbum e interactuando con colegas compositores como Juan Luis Guerra, Joaquín Sabina Fito Páez y Ziggy Marley, que compartirán sus primeras impresiones sobre la reinterpretación que hace Juanes de sus canciones. Los espectadores también verán el lado más personal del artista, que explicará la influencia que estas canciones han tenido en él y compartirá imágenes inéditas de su familia y de sus primeros años de carrera.

Fuente/Foto: Umusic