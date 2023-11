El Podcast Halloween Horror llega a su fin con su quinto episodio por Universal +

(16/Nov/2023 – web) LatAm.- El primer episodio de Halloween Horror se estrenó el pasado 18 de octubre, un podcast que ha hecho vibrar a los fans. Se trata de un podcast dedicado a relatar hechos extraños y macabros relacionados con títulos icónicos del terror, todos relacionados de algún modo con NBCUNIVERSAL y el mundo paranormal que las rodea.

A través de 5 espeluznantes episodios que cuentan con la participación de Uriel Reyes (Relatos de noche), Try Stan (Try Stan Terror), Jéssica Borja (Los monstruos no viven bajo tu cama), Eréndira Ramírez y Luis Vargas Riggs (Demonios de Luna Llena), en este podcast original de Universal + se hablará de películas, series y géneros como El Exorcista: Creyentes, el universo Blumhouse, Chucky, los legendarios monstruos de Universal, así como del True Crime: La Nueva Ola.

Adéntrate en un mundo de terror como nunca antes lo habías experimentado en éste quinto y último episodio que te dejará con el corazón latiendo a mil por hora.

Cada episodio de Halloween Horror está disponible por el canal de Youtube de Universal + y en el carrusel Halloween Horror de la app, a la cual los suscriptores del servicio pueden ingresar.

Vía Praestigium

