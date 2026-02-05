El reality The Traitors regresa con Alan Cumming y un elenco de celebridades

Traición y estrategia: Lo que debes saber del regreso del reality The Traitors

• Alan Cumming conduce una nueva entrega «descabellada» donde figuras como Sam Asghari y estrellas de Survivor pondrán a prueba su capacidad para mentir.

(05/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Universal+ anunció el estreno en Latinoamérica de la tercera temporada del reality The Traitors para el próximo 27 de marzo. Esta entrega del programa, ganador de tres premios Emmy®, incluyendo Mejor Reality de Competencia, promete un formato de maratón (binge-watch) con 12 episodios cargados de suspenso, traición y desafíos filmados en el histórico castillo de Ardross, en la zona rural de Escocia.

Bajo la conducción del actor Alan Cumming, quien también ha sido galardonado por su rol como anfitrión, 23 participantes de alto perfil se enfrentarán para obtener un premio de 250 mil dólares. La premisa del certamen divide a los jugadores entre «fieles» y «traidores», obligándolos a navegar en un entorno de desconfianza y alianzas estratégicas donde solo el más hábil para el engaño logrará sobrevivir.

Desafíos psicológicos y reglas del castillo

Según adelantó Cumming, esta temporada se caracteriza por una intensidad mayor, donde el aislamiento de la vida cotidiana lleva a los competidores a comportamientos irracionales. «A medida que avanza la competencia, los participantes se vuelven cada vez más locos porque están en una especie de burbuja», destacó el presentador. Para garantizar la equidad, la producción ha establecido que los famosos no pueden utilizar su fama ni sus marcas personales como ventaja dentro del juego.

Además de las pruebas físicas, el reality The Traitors implementó un riguroso test de personalidad previo al ingreso. Según el productor Mike Cotton, esta evaluación permite identificar los atributos que hacen de alguien un «buen mentiroso» o una persona particularmente engañosa, orientando así las dinámicas del show. La convivencia también está limitada por áreas específicas, prohibiendo el acceso a ciertas habitaciones del castillo para mantener el orden y la seguridad del formato.

Un elenco de figuras reconocidas

La tercera entrega destaca por la participación de personalidades mediáticas que elevarán la competitividad del programa. Entre los rostros más esperados se encuentra el modelo Sam Asghari, ex esposo de Britney Spears, junto a figuras veteranas de otros formatos como Chrishell Stause (Selling Sunset), Wells Adams (Bachelor in Paradise) y Dorinda Medley (The Real Housewives of New York City).

También se suman competidores expertos en estrategia como Danielle Reyes (Big Brother) y «Boston Rob» Mariano (Survivor), este último calificado como uno de los jugadores más amenazantes por su capacidad de manipulación. Con una mezcla de personalidades fuertes y un entorno de alta presión, la nueva temporada del reality The Traitors busca consolidarse como el estreno más impactante del trimestre en la televisión por suscripción.

