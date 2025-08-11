El steelpan celebra su legado cultural como símbolo de innovación y orgullo caribeño

Steelpan: el ritmo que une al Caribe y transforma comunidades desde su origen en Trinidad

Reconocido por las Naciones Unidas, el steelpan promueve inclusión, bienestar mental y empoderamiento juvenil en todo el Caribe.

Desde los panyards de Trinidad hasta escenarios globales, el steelpan representa resiliencia, creatividad y desarrollo sostenible.

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Trinidad y Tobago.- En el marco del Día Mundial del steelpan, Trinidad y Tobago celebra el legado cultural de este emblemático instrumento musical, reconocido como el único acústico inventado en el siglo XX. Más que una expresión artística, el steelpan se ha convertido en un símbolo de innovación, resiliencia y orgullo caribeño.

Durante una visita de prensa en 2023 al Invaders Steel Orchestra Panyard, el presidente de Marketplace Excellence Corporation (MPE), Bevan Springer, compartió con funcionarios de Turismo de Trinidad, periodistas internacionales y músicos de pan, destacando el valor cultural del instrumento en la identidad nacional.

El steelpan ha sido reconocido por las Naciones Unidas por su capacidad para fomentar sociedades inclusivas, apoyar el bienestar mental y empoderar a los jóvenes. Su sonido, nacido en las calles de Trinidad y Tobago, ha trascendido fronteras, elevando comunidades y conectando culturas en escenarios internacionales.

En esta jornada conmemorativa, se honra el papel del steelpan en el desarrollo sostenible y la economía creativa del Caribe. Su presencia en festivales, escuelas y espacios comunitarios reafirma su impacto como herramienta de transformación social.

Desde Trinidad y Tobago hasta el resto del Caribe, el llamado es claro: ¡Juega en el Caribe! ¡Juega en Trinidad y Tobago! Celebremos el steelpan como un legado vivo que sigue inspirando generaciones.

Foto: El presidente de MPE, Bevan Springer, aparece en la foto con funcionarios de Turismo de Trinidad, periodistas internacionales y músicos de pan en el Invaders Steel Orchestra Panyard durante una visita de prensa a Trinidad en 2023.