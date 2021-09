«Ela Tá Movimentando» sencillo de Dulce María con el brasileño Kevin O Chris llega a Youtube con vídeo de backstage

(4/Sep/2021 – web) Latam.- ¡Apuesta internacional! Los cantantes Dulce María y Kevin O Chris lanzan este el sencillo «Ela Tá Movimentando», una nueva versión del mega hit «Tipo Gin». La colaboración musical entre los dos gigantes de la música que dominan el mercado latino, va acompañada de un vídeo que muestra el backstage de la grabación del tema cantado en español y portugués realizado a distancia, y la emoción de la mexicana por poner voz a un funk, por primera vez. La producción ya está disponible en el canal de YouTube del cantante.

Para el anuncio de la colaboración, Dulce y Kevin usaron Twitter en la mañana del último jueves (02). Los dos intercambiaron un par de mensajes en la red social, donde compartieron la noticia. Pero todo comenzó el miércoles (02), cuando Dulce María llamó la atención de sus fans al crear una playlist de funk en su perfil de Spotify. La artista, que acaba de lanzar el exitoso sencillo, “Amigos Con Derechos”, reúne una legión de fans brasileños y, desde que pisó por primera vez en el país, ya ha mostrado cercanía y admiración por la cultura de allá. En la lista de de canciones del género musical de las favelas, ella seleccionó éxitos de diferentes épocas y rockeó mezclando Anitta, Valesca, MC Marcinho, DJ Malboro y DJ Méury. El cantante dueño del hit «Tipo Gin», que quedó fuera de la playlist, comentó la falta de sus hits en la lista de la mexicana y comenzó todo el marketing impecable.

Para Kevin O Chris, acostumbrado a estar en las listas de éxitos y coleccionando hits virales, la colaboración musical con Dulce llega en un buen momento. «Sacar un sencillo con Dulce María fue genial. Ella aportó una suavidad a la canción que fue realmente increíble. Ver que el funk es un ritmo que supera barreras y que ahora “Tipo Gin” ha ganado una voz en español me hace muy feliz. Espero que la gente lo disfrute mucho ”. Declara que ya hizo otra exitosa colaboración internacional con el cantante Drake, en 2019.



LETRA:

(Kevin O Chris/ Dulce María)

Su mirada y su energía es la cosa más linda vibra surreal

Conectados en la fantasía que me contamina y no me siento mal

Dos pasos pa’delante

Baby pierdo el control

Al mirar en tus ojos

Casi morí de amor

E ela ‘tá, ‘tá movimentando

‘Tá, ‘tá movimentando

‘Tá, ‘tá, ‘tá movimentando (movimentando)

E ela ‘tá, ‘tá movimentando

‘Tá, ‘tá movimentando

‘Tá, ‘tá, ‘tá movimentando (movimentando)

No camarote dessa festa

Eu quero ver você dançar pra mim

E a faixa rosa é rosa tipo aquele gin

Vai rebolando, vai rebolando essa bunda

Nessa festa

Eu quero ver você dançar pra mim

E a faixa rosa é rosa tipo aquele gin

Vai rebolando, vai rebolando essa bunda

Kevin O Chris

México – Brasil

Sua graça e sua energia

é coisa mais linda vibe surreal

Conectados en la fantasía que me contamina y no me siento mal

Dois passinho pra lá e pra cá

Nesse embalo eu vou

Esbarrei no seu olhar

Quase morri de amor

E ela ‘tá, ‘tá movimentando

‘Tá, ‘tá movimentando

‘Tá, ‘tá, ‘tá movimentando (movimentando)

E ela ‘tá, ‘tá movimentando

‘Tá, ‘tá movimentando

‘Tá, ‘tá, ‘tá movimentando (movimentando)

No camarote dessa festa

Eu quero ver você dançar pra mim

E a faixa rosa é rosa tipo aquele gin

Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa

Eu quero ver você dançar pra mim

E a faixa rosa é rosa tipo aquele gin

Vai rebolando, vai rebolando essa bunda

Vía Ari Prensa