Ela Taubert estrena su nuevo sencillo titulado Hasta El Fin Del Mundo

Producido por Rami Yacoub y KEVN, el sencillo fue interpretado en vivo en los Premios Nuestra Tierra 2026, donde la cantante recibió el galardón a Mejor Artista Pop Femenina.
Hasta El Fin Del Mundo es la nueva propuesta musical de la artista pop Ela Taubert
• La artista colombiana de pop latino y ganadora del Latin GRAMMY® lanzó su nuevo tema, el cual funciona como una carta abierta dedicada a los seres que más ama.
(26/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE.UU.- ELA TAUBERT, la estrella colombiana del pop latino y ganadora del Latin GRAMMY®, continúa consolidando su lugar dentro de la industria musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Hasta El Fin Del Mundo”. Durante las últimas semanas, la artista venía despertando gran expectativa entre sus seguidores tras compartir adelantos del tema en redes sociales, acumulando más de 3,000 creaciones únicas y superando las 500,000 visualizaciones, generando conversación y emoción alrededor de esta nueva etapa musical. Fueron sus propios fanáticos quienes escogieron el nombre oficial de la canción.
Reconocimiento en vivo y galardón musical
La emoción por el estreno creció cuando ELA debutó el tema por primera vez en vivo durante la ceremonia de los Premios Nuestra Tierra 2026 en Bogotá. En este evento, la cantautora se convirtió en una de las grandes ganadoras de la noche al llevarse el reconocimiento como ‘Mejor Artista Pop Femenina’.
Con este nuevo lanzamiento, la intérprete continúa desarrollando una era artística más auténtica, vulnerable y menos “perfecta”, la cual fue iniciada previamente con el lanzamiento de su pasado tema “La Gente Cambia”.
Una carta abierta y refugio emocional
Inspirada en la incertidumbre y los diversos acontecimientos que atraviesa el mundo actualmente, la composición funciona como una carta abierta dedicada a las personas que más ama, convirtiéndose en un refugio emocional tanto para la artista como para quienes la escuchan. A través de versos como “No me importa qué pase mañana, si estás acá. Y si hoy se acabara el mundo, a tu lado quiero estar, fingir que nada malo va a pasar”, la cantante invita a sus seguidores a reconectar con esa persona especial con la que irían hasta el final de la Tierra.
Producción de alto nivel y proyección internacional
Para este lanzamiento, la artista volvió a reunirse con un equipo de compositores y productores que incluye a KEVN y al reconocido hitmaker Rami Yacoub, conocido por su trabajo junto a figuras internacionales como Britney Spears, Lady Gaga, Demi Lovato y Selena Gomez. Yacoub ya había colaborado anteriormente en el álbum debut de la colombiana, ‘Preguntas a las 11:11’, producción que fue certificada como disco de oro por la RIAA, específicamente en el tema “¿Es En Serio?”. La producción musical actual, liderada por Yacoub y KEVN, refleja la maestría creativa que ha consolidado al productor sueco como uno de los arquitectos detrás de algunas de las canciones pop más icónicas de las últimas tres décadas.
Próximamente, la cantante se presentará el 28 de junio en las Noches del Botánico, evento que se llevará a cabo en el Real Jardín Botánico de Madrid, continuando de esta manera con la expansión internacional de su carrera y posicionándose como una de las voces de la nueva generación del pop latino.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *