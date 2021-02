(22/Feb/2021 – web) Miami, EE.UU.- El cantante Eleazar Mora rinde homenaje al ídolo español Nino Bravo con el sencillo y video «Un beso y una flor», un sentido recuerdo para todos los venezolanos que se han visto obligados a emigrar.

«La mía es una historia inspiracional. No tengo miedo a la edad, porque nunca es tarde para lograr los objetivos», afirma Mora.

«Un beso y una flor» está disponible en YouTube y en las plataformas digtales. El disco-tributo a Nino Bravo incluye temas como «Cartas amarillas», «América», «Noelia», «Libre» y «Vivir», entre otros.

«Nino Bravo es un icono español al que tengo un profundo respeto. Disfruto mucho interpretando sus canciones», indicó Eleazar.

La producción general, arreglos y dirección del álbum estuvieron a cargo de Pedro Mauricio González. Más de 30 músicos de diferentes nacionalidades le dieron el toque sinfónico.

La discografía de Eleazar Mora incluye clásicos como «Recordando a Latinoamérica», «Bella Italia», «Venezuela Habla Cantando», «Simón: Una Orquesta, Una Voz», «Javier Solís: Una Orquesta, Una Voz» y «Nino Bravo, Una Orquesta, Una Voz».

El cantante, que empezó su carrera musical en sus años universitarios, ha seducido a millones de latinoamericanos durante más de 40 años. Actualmente comparte la música con sus negocios como empresario.

En el último año recibió importantes premios como el Mara de Diamante; Disco de Platino en el 42° Aniversario del Festival de la Canción Latinoamericana de California por la canción «Vivir»; Premio Platino en el Festival del Video Hispano por la canción «Vivir»; Medalla de Plata en los Global Music Awards por la canción «Gema»; y una nominación en el 18th Independent Music Awards por el álbum «Javier Solís, Una Orquesta y Una Voz».

La producción de «Nino Bravo: Una orquesta y una voz» ha sido galardonada con dos premios Video de Cristal, Premio Platino, por los videos «Vivir» y «América». Ganó el Festivegas de Platino por la canción «América» en el Festival de la canción de Las Vegas y la Medalla de Plata en los Global Music Awards como vocalista masculino.

Actualmente es alumno del Máster of Arts in Music Business en el prestigioso Berklee College of Music de Boston.

Vía MS Agency