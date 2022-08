En el día del abuelo, HBO recomienda a 5 actores y actrices que merecen estar en el muro de los abuelos más hot

(28/Ago/2022 – web) México.- Este domingo festejamos a los personajes más sabios y amorosos de la familia. Sin duda alguna nuestros abuelos son proveedores de apapachos, dulces, domingos de comidas ricas y apaciguadores del castigo cuando los papás descubren las travesuras. Pero llegar a la tercera edad no significa que el único rol que se juegue sea el de abuelit@ tierno. Un sin fin de actores han sido como los vinos y la edad los ha puesto cada vez más atractivos. Hollywood está lleno de adultos mayores que se mantienen guap@s, y ya sea que la edad te atraiga o simplemente sabes reconocer la belleza, acá algunas recomendaciones de actrices y actores en distintas películas, para que te deleites con la buena trama (guiño, guiño):

MERYL STREEP

Esta actriz hace suspirar a much@s con su encanto y elegancia, y es que sin importar el pasar de los años, su gracia y talento sigue haciendo palpitar cuando aparece en escena. Échale un ojo a películas como LA MUERTE LE SIENTA BIEN, LET THEM ALL TALK, LA CASA DE LOS ESPÍRITUS, LOS PUENTES DE MADISON, BIG LITTLE LIES.

ROBERT DE NIRO

Este actor de 79 años tiene un no sé qué, que hace que aún lo reconozcamos a él y sus gestos como un gran seductor. Desde sus películas más cuando era joven como EL BUEN PASTOR, LA FAMILIA DE MI NOVIA hasta las más recientes como PASANTE DE MODA, MI ABUELO ES UN PELIGRO, EN GUERRA CON MI ABUELO, De Niro sin duda merece estar en el muro de los abuelos hot.

PIERCE BROSNAN

Claramente no podía faltar el señor de 69 años que sigue protagonizando las fantasías de muchas generaciones. Y si quieres comprobar que en definitiva ha sabido envejecer, puedes disfrutar de películas como EL IMPLACABLE, MAMMA MIA!, EL ESCRITOR OCULTO y SIN ESCAPE.

GLORIA ESTEFAN

Esta gran mujer que no solo es actriz, sino también cantante y empresario nos recuerda que la familia es lo más importante, en su papel como Ingrid Herrera en EL PADRE DE LA NOVIA o disfruta de su talento y belleza en GLORIA ESTEFAN: SANGRE YORUBA, dónde la ganadora del Grammy nos lleva a una celebración de la música brasileña.

SUSAN SARANDON

Esta actriz nos regaló una de las escenas que todos tenemos viviendo en nuestra mente, pero además más de uno caímos enamorados de su sonrisa y enormes ojos. Sarandon sigue robando el aliento y puedes quedarte sin él con EL CLIENTE, QUÉDATE A MI LADO, BERNARD Y DORIS, EL ANSIA.

¡Feliz día del abuelo!

