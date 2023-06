En Junio, llegan a Universal+ las nuevas temporadas de Top Chef Amateurs y The Real Housewives

El estreno de Top Chef Amateurs, la segunda temporada de THE REAL HOUSEWIVES OF SALT LAKE CITY y de The Real Housewives of Miami, así como el final de temporada de Billions son sólo algunas de las novedades de Universal+, el paquete de canales premium de NBCUniversal.

(7/Jun/2023 – web) LatAm.- Un exclusivo grupo de exitosas mujeres con negocios multimillonarios y las delicias realizadas por cocineros sin experiencia que buscan convertirse en chefs profesionales llegan como estrenos a Universal+. En junio, disfruta la segunda temporada de THE REAL HOUSEWIVES OF SALT LAKE CITY y de THE REAL HOUSEWIVES OF MIAMI, además de la nueva entrega de TOP CHEF AMATEURS y el final de temporada de la exitosa serie BILLIONS.

Más drama, sol y fiesta regresan con la segunda temporada en THE REAL HOUSEWIVES OF MIAMI en donde Adriana de Moura, Alexia Echeverría, Marysol Patton, Larsa Pippen, Guerdy Abraira y Julia Lemogova, seis de las mujeres más influyentes de la costa este se enfrentarán a nuevas adversidades para seguir construyendo sus imperios. Estrena en Universal Reality el 26 de junio 9:00 PM ARG/MEX y 7:00 PM COL/PER.

También el 26 de junio regresan THE REAL HOUSEWIVES OF SALT LAKE CITY, el reality protagonizado por Lisa Barlow, Mary Cosby, Heather Gay, Meredith Marks, Whitney Rose, Jen Shan y Jennie Nguyen. En esta nueva entrega nos adentraremos en el exclusivo círculo social de Salt Lake City en el que nuestras protagonistas crearon su propio paraíso lleno de casas de lujo, compras y negocios multimillonarios, todo en medio del drama y nuevas aventuras. Disfruta de nuevos episodios todos los lunes a las 9:45 PM MEX/ARG y 7:45 PM COL/PER., a partir del 26 de junio.

Un duelo entre cocineros amateurs – acompañados de renombrados chefs – se apoderará de la cocina en TOP CHEF AMATEURS donde tendrán que competir en medio de divertidos desafíos para ganar la competencia en la que la crítica gastronómica Gail Simmons podría convertirse en héroe o villana en su papel de jueza. Está nueva entrega se estrena en Universal Reality el 29 de junio a las 10:30 PM ARG/MEX, 8:30 PM COL/PER.

El 2 de junio descubre si Axe Capital será capaz de cambiar el juego o si Chuck Rhoades logrará demostrar que nadie debe tener tanta riqueza y poder en el final de temporada de la aclamada serie del mundo financiero BILLIONS, por Universal Premiere. ¿Se lograrán ajustar las cuentas o la riqueza seguirá siendo motivo de guerra? Responde a esta interrogante a las 7:30PM MEX, 8:30 COL y 10:30PM ARG.

Los suscriptores de Universal+ pueden revivir todos los episodios de sus series favoritas on-demand tanto en la App, como en la plataforma VOD, a través de los operadores de cable de la región.

Vía Praestigium