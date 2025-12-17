La experiencia de luz y sonido Enlightenment se estrenará en Ciudad de México

El espectáculo inmersivo Enlightenment llega a la Ciudad de México en febrero

• El colectivo artístico suizo PROJEKTIL y la plataforma Fever traen a México un deslumbrante espectáculo multimedia inspirado en Las Cuatro Estaciones de Vivaldi.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- El colectivo artístico suizo PROJEKTIL y Fever, plataforma tecnológica global de descubrimiento de entretenimiento, anunciaron el estreno de Enlightenment en Ciudad de México. Este espectáculo multimedia, que ha cautivado audiencias en ciudades como Madrid, Zúrich y Toronto, iniciará sus presentaciones el 11 de febrero de 2026 en la Parroquia de la Sagrada Familia, combinando arte digital, música clásica y patrimonio histórico.

Fusión de tecnología y arquitectura sacra

La propuesta de Enlightenment utiliza tecnología de vanguardia y un escaneo 3D de alta precisión para convertir el recinto en una parte activa del show. Las proyecciones están diseñadas a la medida de la arquitectura de la Parroquia de la Sagrada Familia, resaltando sus elementos estructurales y transformándolos en lienzos luminosos. Este enfoque orgánico permite que la luz y el sonido se integren con el entorno, ofreciendo una experiencia visual inmersiva que destaca la belleza del espacio histórico.

Un viaje sensorial inspirado en Vivaldi

El contenido artístico del espectáculo se inspira en Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. La obra fue reimaginada y grabada por PROJEKTIL para fusionar la base clásica con elementos contemporáneos. Durante 30 minutos, los asistentes recorren cuatro actos que representan cada estación del año, culminando con dos cuadros originales titulados Antonio Vivaldi y Samsara Cycles. La experiencia está diseñada para ser accesible a todo tipo de público, desde niños hasta adultos interesados en la historia y la música.

Disponibilidad y acceso

Con una trayectoria que incluye el respaldo de cientos de miles de espectadores a nivel internacional, este evento se posiciona como una oferta cultural relevante para la capital mexicana. Los boletos para asistir a la experiencia Enlightenment estarán disponibles a partir del 23 de diciembre a través del sitio oficial y la plataforma Fever. Los interesados tienen la opción de inscribirse en una lista de espera previa para recibir actualizaciones sobre el lanzamiento y las funciones programadas.

Datos:

• Lugar: Parroquia de la Sagrada Familia – Puebla 144, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

• Duración: 30 minutos

• Precio: Desde los $225 pesos mexicanos

• Horarios: a partir de las 7:30pm, con tres horarios hasta las 9:30pm.

• Edad: Apta para todas las edades

• Accesibilidad: Accesible para personas con movilidad reducida.

Apuntarse en la lista de espera.