Entrevista exclusiva con Anjli Mohindra y Rudi Dharmalingam sobre los nuevos episodios de The Lazarus Project en Universal+

La sociedad secreta de viajeros en el tiempo, identificados como The Lazarus Project, ha conseguido viajar al pasado cada vez que el mundo está en peligro de extinción

(21/Ene/2024 – web) Panamá.- Panama24Horas tuvo el privilegio de realizar una entrevista exclusiva con Anjli Mohindra y Rudi Dharmalingam, destacados actores de la serie The Lazarus Project, cuyos emocionantes episodios se transmiten todos los jueves en Universal+.

Experiencia en el Set y Dinámica del Elenco

Les preguntamos sobre su experiencia trabajando juntos en el set, Rudi Dharmalingam reveló que él y Anjli ya se conocían desde hace 10 años, habiendo trabajado juntos en una obra de teatro en 2015. Esta relación de amistad proporcionó una dinámica única en el elenco, donde la familiaridad y la diversión fueron la norma. La química entre los miembros del elenco, incluyendo a Tom y Caroline, fue evidente, creando un ambiente positivo incluso en las circunstancias más desafiantes.

Rudi precisó que «siempre es lindo ver un rostro familiar, porque muchas veces llegas y no conoces a nadie; pero para ser honesto ya todos nos conocíamos entre todos, Anjili, Tom, Caroline; realmente no nos conocíamos pero si conocíamos del trabajo del otro, así que pasamos un muy buen rato, estábamos hechos para trabajar este proyecto juntos».

Sacrificio y Acción

La serie explora la premisa de sacrificar la vida humana para salvar a un ser querido. Rudi Dharmalingam reflexionó sobre la complejidad de este tema y su resonancia con la audiencia, planteando preguntas provocativas sobre el bien mayor y la responsabilidad del poder. La pareja también compartió sus pensamientos sobre a quién salvarían si tuvieran la oportunidad, generando una reflexión profunda sobre los valores fundamentales.

«Creo que si tú le preguntas a cualquiera, ¿Sacrificarías a tus seres más queridos por el bien del planeta? Pienso inmediatamente, dirías “no”. Si no hay planeta, entonces no hay seres queridos, ¿verdad?. Entonces es eso. Creo que mencioné antes que hay algo bastante extraño en este programa en el sentido de que… ya sabes, sacrificar a tus seres más queridos por un bien mayor. ¿Sabes lo que Agamenón hizo con Ifigenia? Agamenón, ya sabes, sacrificó a su hija en todas las ocasiones y funcionó, quiero decir, es difícil ¿no es así?», precisó Rudi.

Expectativas y Reacción de la Audiencia

Anjli Mohindra destacó la emoción de la premier en 2022 y cómo la serie logró abordar conceptos masivos como el altruismo y la responsabilidad del poder. La conexión con la audiencia fue positiva, reflejando la grandeza de la historia y la interpretación de los personajes. «Se sentía como si estuviera abordando conceptos realmente grandes, como cuando Rudy estaba explicando ese enorme desafío, como el debate de toda la vida que hemos estado teniendo desde tiempos inmemoriales de si se sacrifica algo por ti mismo, por los bienes mayores, altruismo y responsabilidad del poder; se trata de estas cosas masivas, masivas. Pero en estos personajes increíblemente bien redondeados, fundamentados en una escala realmente épica».

«Y así es como me sentí cuando lo leí y así es como me sentí cuando lo estábamos haciendo. Y afortunadamente así ha sido, eso es lo que se desprende de los comentarios que hemos recibido de la gente, realmente parece que se ha traducido, lo que es un gran alivio, porque eso no siempre sucede, las cosas pueden perderse en el camino, pero no esta vez», concluye Anjli.

Exploración de la Complejidad de los Personajes

Ambos actores discutieron cómo abordaron la complejidad de sus personajes. Rudi Dharmalingam reveló su proceso de colaboración con el director Marco para dar profundidad a su papel, mientras Anjli Mohindra destacó la importancia de incorporar parte de sí misma en cada actuación. La conexión personal con los personajes enriqueció la representación en esta historia épica.

Al respecto, Rudi dijo: «Creo que siempre tienes que poner un poco de ti mismo en cada cosa. Bueno, yo lo hago, siempre aportar un poco, ya sabes, incluso si es sólo una pequeña fracción de algo en un papel que estoy representando, así que recuerdo que hablé con Marco, nuestro director, sobre ello.»

Archie y George en «The Lazarus Project»

Anjli Mohindra describió la intrigante relación entre Archie y George en la trama de suspenso y ciencia ficción. Destacó la singularidad de George como un mutante en la organización, y cómo su relación con Archie se desarrolla debido a esta peculiaridad.

«Creo que esa relación es muy interesante, en algunas maneras, muchas grandes relaciones de mente, supongo que el mentor se ve a sí mismo en la persona que está trayendo a cualquier mundo, y creo que ese es ciertamente el caso aquí. Lo que es bastante único acerca de George es que no ha sido elegido para el papel por su inteligencia o su habilidad física, o por cualquier otra cosa que no sea que es un mutante como Shiv y se está dando cuenta de los saltos temporales», precisa Anjli.

La entrevista reveló un aspecto fascinante de la trama, dejando a los espectadores ansiosos por descubrir más.

Universal+ estrenó la primera temporada de «The Lazarus Project» y los fanáticos de la ciencia ficción y los thrillers de acción pueden sumergirse en esta emocionante serie. La trama sigue a George, un agente reclutado tras perder a su esposa, y su conflicto entre recuperar su vida pasada o salvar al mundo.

