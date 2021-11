Entrevista exclusiva con Carolina Dementiev, nominada como mejor influencer latina en los People´s Choice Awards 2021

TRANSMISIÓN EXCLUSIVA DE LOS PEOPLE’S CHOICE AWARDS POR E! ENTERTAINMENT EL PRÓXIMO 7 DE DICIEMBRE

(16/Nov/2021 – web) Panamá.- El día de hoy queremos llevar a nuestros lectores una interesante entrevista exclusiva que nuestra reportera Jacqueline Parada tuvo el gran placer de realizar. Se trata de la modelo, presentadora de televisión y gran deportista panameña, Carolina Dementiev, quien ha sido nominada como Influencer Latina del Año en la edición 2021 de los People’s Choice Awards.

A través de sus redes sociales, Carolina Dementiev, se encarga de transmitir a todo el que la sigue la buena energía que la caracteriza y nos invita a mejorar, a luchar por lo que se quiere, a trabajar con el corazón y en esto ella es un estandarte.

Quédate con nosotros para conocer un poquito más acerca de Carolina Dementiev, nominada como Influencer Latina de los People´s Choice Awards 2021:

Panamá 24 horas: Carolina es un placer conocerte a través de la pantalla 24 horas, mi objetivo es que este sea un espacio digno para recordar, aprovecho para felicitarte por tu nominación como Influenciador latino 2021 en los People Choice Awards. Ya que eres un ejemplo a seguir para todos los que te aman.

Panamá 24 horas: ¿Qué ha sido para ti la experiencia de ser la imagen para reconocidas marcas a nivel mundial?

Carolina: Yo creo que el sentimiento al igual que cualquier otra persona es de gratitud, es de gratitud, porque significa que algo bueno estás haciendo, y eso es suficiente para estar agradecida.

Panamá 24 horas: Carolina, eres talentosa en todo lo que realizas, tu carrera de modelaje, eres asesora de imagen corporal, eres maestra de ceremonias. En la actualidad eres triatleta. ¿Cómo logras dominar todos estos elementos en tu vida personal?

Carolina: Organización, yo utilizo agenda semanal para mis actividades personales, utilizo una agenda semanal escrita para las actividades de mi hijo y para las actividades de familia, para las actividades laborales. Esto me ayuda a tener en perspectiva, en pantalla mi semana. Yo creo que eso ha sido la manera en la que me ha funcionado, viéndolo escrito y poniendo a mi cabeza a funcionar, si se que tengo un día lleno, me preparo mentalmente como para aguantar y seguir así. Hay días en que tengo un poco más de tiempo.

¡Pero mientras tú me pongas la agenda de frente yo puedo aguantar bastante!.

Panamá 24 horas: Grandioso, eres una mujer empoderada gracias a la organización y a una buena plantación.

Carolina: Trato… trato… A veces me canso pero no pasa nada.

Panamá 24 horas: Así es, así lo has demostrado. ¿Qué fue para ti ser la ganadora del reality show Realmente Bella Señorita Panamá y cuéntanos un poquito la experiencia de ser representante de nuestra hermosa Panamá en el mis universo?

Carolina: En Panamá la primera vez que se hizo un concurso, la primera y la última que se realizó un Miss Panamá en versión Reality… Todos aprendimos la lección que eso no es lo que le gusta del país, a la gente le gusta la ceremonia tal cual, pero al final yo también me sentí muy agradecida porque nunca había tenido tanta exposición en televisión y en medios, a no ser por ese reality show, que no es lo mismo ganar en un solo día, una sola noche un gran evento, a tener por tres meses seguidos toda la exposición, qué fue lo que sucedió en ese momento. Yo tuve un mes para prepararme para Miss Universo y fui más experimentada por dominar los medios de comunicación gracias al reality. A mí me favoreció aunque la gente no estaba tan contenta, porque quería la ceremonia formal, de toda la vida a la que todos estamos acostumbrados, pero de ahí nace mi dominancia cuando fui a Miss Universo.

Panamá 24 horas: Increíble lo que me dices, tuviste un mes para prepararte.

Carolina: Si hubo una confusión, con los tiempos, pero bueno se logró,

Panamá 24 horas: Carolina, eres una deportista fuera de serie, ha sido ganadora del Lionel 70.3 de Puerto Rico. ¿Quiero conocer cuál ha sido tu motivador para tener esa constancia, que te caracteriza?

Carolina: Yo tengo mucha constancia, Tengo mucha responsabilidad sobre mí misma y sobre mis cosas alrededor. Vengo de una familia estrictamente rusa, muy disciplinados, mi papá fue quien me formó en disciplina deportiva, siempre me metió el chip de ganar, y si pierdo que sea con todo el esfuerzo del mundo, entonces bajo ese chip yo creo que así me criaron , así maduré y así soy. Y generacionalmente se lo sigo pasando a mi hijo aunque muchos no estén de acuerdo, ya que en América la educación es completamente diferente a la europea, pero yo creo que lo más importante para alguien joven, para los niños, es enseñarles mucha disciplina, porque esa es la clave para el éxito. Y gracias a Dios yo he sido exitosa a nivel deportivo ya que he conocido también a muchísimas personas y he tenido muchísimos triunfos y lo bueno de mi disciplina es que me ha abierto muchas puertas para todo el trabajo que consigo. Por la disciplina y la constancia que tengo y las ganas de no querer perder y echar para adelante y que si me pasa algo malo sigo no me voy a dejar, pero ese chip viene de muy pequeña por la disciplina y la constancia y el saber sufrir. Hoy en día a la gente no le gusta sufrir, hay que aprender a sufrir.

Panamá 24 horas: Para finalizar, aunque no quiero, puedes ofrecernos una frase o hermosas palabras, desde tu corazón, para todos los que te seguimos y apoyamos de cerca en esta increíble nominación cómo Influenciador Latina 2021 en los People’s Choice Awards.

Carolina: Lo más importante, lo que siempre voy a manifestar a través se mis redes sociales, por favor utilicen todas sus plataformas para promover lo positivo, nunca promuevas lo negativo, porque si poco a poco todos nos unimos para hacer cosas sólo positivas el auge alrededor de nosotros puede cambiar, y ni cuenta nos vamos a dar. Vamos a darle mas énfasis, vamos a darle mas importancia a todo lo bueno que tiene el mundo y no a lo malo. ¡Y vas a ver como todo va a cambiar a mejor!

Grandioso Carolina muchas gracias por este espacio.

De nada guapa gracias a ti

CONOCE LA LISTA COMPLETA DE LAS 40 CATEGORÍAS Y NOMINADOS

Las 40 categorías de este año que abarcan películas, televisión, música y cultura pop están repletas de poder de estrellas. Entre los muchos nominados se encuentran las estrellas Timothée Chalamet, Daniel Craig, Eddie Murphy, Ryan Reynolds, Vin Diesel, Charlize Theron, Jennifer Hudson, Margot Robbie, Salma Hayek, Scarlett Johansson, Emily Blunt, Emma Stone, Jason Momoa, Mandy Moore, Selena Gomez, Khloé Kardashian, Kim Kardashian West, Ted Lasso, Bad Bunny, Justin Bieber, Shawn Mendes, The Weeknd, Adele, Billie Eilish, Becky G, J Balvin, Maluma, Karol G, Rauw Alejandro, BTS, Kylie Jenner, Demi Lovato, entre muchas otras más.

Latinoamérica ocupa un importante lugar en las nominaciones con la reciente nueva categoría ¨Influencer Latino del año¨, en los que participan Kunno (México), Alex Tienda (México), Calle y Poché (Colombia), Sebastián Villalobos ¨Sebas (Colombia), Daniela Nicolás (Chile), Santi Maratea (Argentina), Carolina Dementiev (Panamá), y Karina Ramos (Costa Rica).

PARA CONOCER TODOS LOS NOMINADOS EN LAS 40 CATEGORÍAS VISITA:

Link Lista de Nominados People´s Choice Awards 2021

La votación para las 40 categorías de películas, televisión, música y cultura pop se extiende hasta el miércoles 17 de noviembre. La nueva categoría de este año es «El especial pop de 2021». Los fanáticos pueden votar en línea en Votepca.com o en Twitter.

CONOCE CÓMO PODER VOTAR POR TUS ESTRELLAS FAVORITAS

• En línea a través de la página oficial: www.votepca.com

• Twitter: los fanáticos pueden enviar un tweet público o retweet e incluir un hashtag de categoría y un hashtag de nominado correspondiente.

Jacqueline Parada – Panama24Horas

Fuente/Foto:

P24H/Jacqueline Parada/Praestigium