Entrevista: Mckenna Grace revela los desafíos y esperanzas detrás de su rol en A Friend of the Family

Mckenna Grace habla en exclusiva sobre su Papel en A Friend of the Family y el Impacto de la Serie

(5/Ago/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- Universal+ se prepara para el estreno en Latinoamérica de su nueva serie dramática limitada, A Friend of the Family, el próximo 14 de agosto. La serie, basada en la verdadera y compleja historia de Jan Broberg, contará con la destacada interpretación de Mckenna Grace. En una entrevista exclusiva, Grace comparte sus pensamientos y experiencias sobre este desafiante papel.

Mckenna Grace explica que quería interpretar el papel de Jan Broberg debido a la complejidad y profundidad de su historia. «La historia de Jan es increíblemente compleja y desgarradora, pero su resiliencia es profundamente hermosa. Me sentí honrada de tener la oportunidad de ser parte de su vida y contar su historia. Desde el momento en que leí los guiones y vi el documental, supe que debía ser parte de esto.»

¿Qué cambios esperas que genere esta serie A Friend Of The Family? Grace espera que la serie tenga un impacto significativo en la percepción pública. «Espero que, al contar la historia de Jan, podamos educar a las personas sobre la existencia de manipuladores y abusadores. Es valiente que Jan comparta su historia, y mi deseo es que esta serie ayude a crear conciencia y enseñar a la gente a reconocer estas situaciones.»

Interpretar a un personaje basado en una persona real presenta desafíos únicos. «Siempre da miedo contar la historia real de alguien, especialmente cuando no puedes hablar directamente con esa persona ni recibir consejos. Mi mayor preocupación era no hacer justicia a la historia de Jan o decepcionarla. Sin embargo, tener la guía y la bendición de Jan fue invaluable.»

Las conversaciones con Jan Broberg fueron fundamentales para la actuación de Grace. ¿Cómo ayudaron esas conversaciones en tu interpretación? «Jan fue muy abierta y generosa al compartir detalles personales y emocionales. Hablamos extensamente, y me envió su libro, además de transcripciones judiciales y otros documentos importantes. Esto me permitió conectar profundamente con su experiencia y me ayudó a interpretar el papel de manera auténtica.»

Grace también forjó una relación especial con Hendrix Yancey, quien interpreta a Jan de pequeña. ¿Qué es lo que más valoras de lo que le aportó al rol? «Trabajar con Hendrix fue una experiencia maravillosa. Me impresionó su talento y dedicación. Me sentí protectora de ella, y ver cómo capturó los detalles del personaje me inspiró a aportar mi propia interpretación de manera cuidadosa.»

En cuanto a la coordinación entre las actuaciones de Grace y Yancey, ¿Hablaron de puntos de contacto o manierismos que querían utilizar para que sus actuaciones se parecieran? Grace menciona, «Aunque no trabajamos mucho juntas en el set, consulté con los productores sobre cómo Hendrix interpretó a Jan para asegurar que nuestras actuaciones coincidieran. Intenté incorporar algunos de sus gestos y mannerismos, y creo que esto ayudará a mantener la coherencia del personaje a lo largo de su vida.»

La fortaleza y resiliencia de la familia Broberg es un aspecto central de la serie. ¿Cómo fue trabajar con este grupo de actores adultos, especialmente Anna, Colin y Jake? Grace describe su experiencia trabajando con los actores adultos, «Anna, Colin y Jake son extremadamente talentosos y me hicieron sentir bienvenida desde el primer día. Trabajar con ellos fue una experiencia enriquecedora y me ayudó a desarrollar mi interpretación en un entorno tan solidario.»

Estar rodeada de los objetos personales de Jan y sus diarios contribuyó significativamente a la actuación de Grace. Al respecto señaló: «Acceder a las anotaciones del diario de Jan, transcripciones y otros documentos me sumergió en su mundo. A pesar de las largas noches de lectura, esta investigación fue crucial para conectar profundamente con la historia.»

Finalmente, Mckenna Grace comparte sus expectativas para la serie al preguntarle ¿Qué esperas que las personas experimenten mirando A Friend of The Family? «Espero que los espectadores se den cuenta de que estas situaciones pueden suceder en cualquier momento y a cualquier persona. Mi deseo es que la serie no solo cuente la historia de Jan de manera fiel, sino que también ayude a prevenir experiencias similares para otros.»

No te pierdas el estreno exclusivo de A Friend of the Family este 14 de agosto en Universal+ y explore esta conmovedora y reveladora serie.