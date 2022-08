Entrevista: Samadhi Zendejas nos habla de Cerce, su personaje en Falsa Identidad

(25/Ago/2022 – web) Panamá.- El estreno de la 2da temporada de la serie dramática Falsa Identidad llega este lunes 29 de agosto a las 9PM MEX/ GUA, 7PM PAN/COL, a través de la pantalla de Telemundo International, con un gran elenco de grandes estrellas, Dulce María, Luís Ernesto Franco, Camila Sodi, Samadhi Zendejas, Eduardo Yáñez, Sonya Smith y Azela Robinson.

Panama24Horas conversó en exclusiva con una de sus protagonistas, con Samadhi Zendejas, quien entra en el rol de Circe Gaona en Falsa Identidad, además, de haber realizado otros papeles estelares en series como Mariposa de Barrio y Enemigo Íntimo, entre otras.

Samadhi Zendejas, evidencia con su rol Circe Gaona el empoderamiento femenino, aconsejada por la mujer que la crió, tratará por todos los medios de demostrarle a su progenitor que siendo mujer también puede escalar la posición más alta del cártel.

Y precisamente queremos hablar con Samadhi Zendejas sobre el empoderamiento femenino, y le preguntamos:

P24H ¿Qué es el empoderamiento femenino para ti? ¿Después de representar a Circe, hubo algún cambio en tu perspectiva sobre lo que pensabas que significaba antes? ¿Cómo ha sido esta evolución?.

SZ. El empoderamiento para mí, queda plasmado en la segunda serie, en esta segunda temporada, el cómo liderar, el cómo saber llevar a un equipo de mujeres queriendo salir adelante. Para mí lo más importante es el apoyo entre mujeres y queda plasmado en esta segunda temporada, desde el apoyo de su nana qué es la vida entera de ella, que es interpretado por una gran actriz, Gabriela Roel.

Azela Robinson, que es una mujer demasiado poderosa, ella en la vida real es una mujer muy poderosa y en la serie me da todas las herramientas para poder crear un excelente team y demostrarle al mundo, a todos los televidentes, a toda la gente que nos ve, lo que podemos conseguir uniendo fuerzas como mujeres.

Entonces, sin duda alguna creo que para mí el empoderarnos es creer la una en la otra y decir ¡venga! no necesitamos de un hombre para salir adelante. Y eso es lo que ha hecho, no necesitó de su papá a pesar de que ya tenía un hombre súper fuerte, que era un hombre súper reconocido en el tema que ellos se manejan. Empezar desde cero y le costó mucho muchos bajones, muchas caídas pero siempre se levantó por el apoyo y por el gran team que pudo armar en la serie.

P24H ¿Cómo empezó tu camino por la actuación, qué ha sido lo que más se ha marcado como actriz?

SZ. Mi camino como actriz empezó por accidente, la verdad es que siempre fui un gran show desde chiquita. Mi mamá siempre me decía esos dramas no me los hagas aquí tú vas a ser actriz y yo era muy dramática, yo todo lo dramatizada entonces una vez se me presentó la oportunidad de hacer una audición para la primera telenovela que hice que fue «Patito Feo» Atrévete a Soñar y cuando hice esa audición quedé, yo creo que, fíjate que el productor me sigue amenazando con ese casting, me dice: «algún día lo voy a sacar a la luz porque fue muy malo tu casting», entonces la verdad fue muy por accidente y después le encontré el amor y la pasión y después dije «es que yo por algo la vida me mandó a ese punto de mi vida» y mi carrera se transforma al 100 por ciento cuando Telemundo me da la oportunidad de ser Jenny Rivera, había perdido un poco la fe en las oportunidades en romper estereotipos en qué las latinas solo teníamos un mercado muy marcado no! Telemundo me ayudó muchísimo a darme cuenta que no, que podía llegar a un protagonismo espectacular que fue «Mariposa de Barrio» y ahí me cambió la vida.

Hoy en día no hay día que no agradezco esa oportunidad porque como persona y profesionalmente pues me abrió muchas puertas, empecé a creer en mí, en mi esfuerzo en mi talento y dije: mira que si se puede y después llega Circe, un personaje maravilloso. Entonces, es ahí como llegue a esta segunda temporada de Falsa Identidad.

Otra de las preguntas, fue saber sobre las enseñanzas que le ha dejado su personaje y la historia de esta 2da temporada.

Su respuesta fue precisa, «El creermela, el poder decir yo lo voy a hacer y lo voy a conseguir a como de lugar y es algo que Sama aveces lo duda, Sama a veces pone mucho en será que puedo será que lo logró. Circe no, Circe a pesar de todo lo que la se le venía en contra ella decía yo voy y eso me ayudado mucho como Zamadhi y ést segunda temporada, pues, ella llega más hermosa más empoderada, más regia, más creída y sabiendo muy bien cómo va a jugar sus cartas esta segunda temporada y vuelve a los hombres locos locos locos».

Ante la espectativa de una 2da temporada, nos comentó: «Yo desde que acabe la primera temporada ya estaba pidiendo la segunda. Yo decía como cuándo va a hacer esto porque Circe es un personaje que yo lo decía hace ratico, me encantaría hacer 10 temporadas, o sea, es algo que disfruto mucho hacer las maldades -qué mal verdad- pero es la única manera que puedo experimentar actoralmente, las nuevas facetas, yo suplicaba la segunda temporada la verdad es que está muy bien escrita, son excelentes los escritores y sin duda se le dió al público lo que más le gustó de la primera».

P24H ¿Qué cambios trae Circe en esta 2da temporada?

SZ. ¿Qué cambios tienen Circe? híjole!, que ya no se enamora. En la primera temporada era muy enamoradiza, se dejaba llevar por el amor, ahora trae un colmillo que te dice: no, no, no, ya sé por dónde va este caminito. Entonces, en lugar de ella ser la persona que se enamora, ella los enamora y estratégicamente entonces les da como decimos en México, atole con el dedo a todos sus pretendientes. Así como que sí pero no no y el público tiene esa complicidad con ella porque es la única manera que ustedes se van a poder dar cuenta que realmente piensa y qué hace porque con un nuevo personaje hace como que está enamorada de él y se la cree y los únicos que son cómplices es Circe y el público que saben perfectamente que no está enamorada y que ni se va a enamorar nunca y que solamente lo está haciendo como una estrategia.

También nos refirió que en esta 2da temporada, entran al elenco dos figuras importantes, la superestrella internacional de pop, Dulce María (Rebelde) y un actorazo, Marco de la O.

