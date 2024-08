Este Viernes en Lifetime: Las Historias Contrastantes de Simone Biles y Oscar Pistorius

Simone Biles y Oscar Pistorius en un Especial Olímpico Exclusivo de Lifetime

(7/Ago/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- Lifetime presenta este viernes 9 de agosto una programación especial que explora dos historias olímpicas contrastantes: la de Simone Biles, una de las gimnastas más sobresalientes de la historia, y la de Oscar Pistorius, el atleta paralímpico cuya vida dio un giro dramático. La transmisión comenzará a las 17:00 hrs. (Méx) y ofrecerá una visión profunda de estos icónicos personajes a través de una serie de películas que exploran tanto el éxito como la tragedia en el ámbito deportivo.

La jornada se inicia con la impactante película Oscar Pistorius: Asesino Olímpico (Oscar Pistorius: Blade Runner Killer), que examina la vida del corredor de velocidad sudafricano conocido como “Blade Runner.” Pistorius alcanzó fama mundial como campeón paralímpico y el primer atleta amputado de doble pierna en competir en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, su brillante carrera se vio oscurecida por un trágico incidente en la noche de San Valentín, cuando disparó y mató a su novia, la modelo Reeva Steenkamp. La película proporciona una visión detallada de los eventos que llevaron a este desafortunado episodio y el subsecuente drama judicial.

A continuación, Lifetime presenta Simone Biles: Coraje Para Triunfar (The Simone Biles Story: Courage To Soar), una inspiradora película basada en el libro autobiográfico de Biles, Courage to Soar: A Body in Motion, A Life in Balance. La película narra la extraordinaria trayectoria de Biles, quien desde sus humildes comienzos en un orfanato logró alcanzar el oro en las Olimpiadas de Río 2016 y París 2024. Interpretada por Jeanté Godlock, esta producción destaca el arduo trabajo, la valentía y la dedicación que llevaron a Simone a convertirse en una de las gimnastas más laureadas del mundo.

El especial concluirá con Morir Para Ganar (Dying To Win), una película de ficción que relata la historia de una gimnasta de élite que se encuentra en el centro de un misterio cuando sus padres adoptivos son encontrados asesinados en su hogar. Este intrigante drama añade un toque de suspenso a la jornada de programación.

Programación Especial:

• Oscar Pistorius: Asesino Olímpico (Oscar Pistorius: Blade Runner Killer) a las 17:00 hrs. (Méx / Col / Arg / Chi)

La película explora la vida del atleta paralímpico sudafricano y el trágico incidente que cambió su vida para siempre.

• Simone Biles: Coraje Para Triunfar (The Simone Biles Story: Courage To Soar) a las 18:40 hrs. (Méx / Col / Arg / Chi)

Basada en la autobiografía de Simone Biles, esta película destaca el camino de Biles desde un orfanato hasta el podio olímpico.

• Morir Para Ganar (Dying To Win) a las 20:20 hrs. (Méx / Col / Arg / Chi)

Un drama ficticio que sigue a una gimnasta tras el asesinato de sus padres adoptivos.