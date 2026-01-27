History 2 estrena el documental Rudi Haymann: Testigo y Protagonista en el Día del Holocausto

Rudi Haymann: Testigo y Protagonista, el relato de un sobreviviente del nazismo que estrena History 2

• La producción, realizada por la Universidad Finis Terrae, narra el escape de Alemania, el servicio en el Ejército Británico y el emotivo reencuentro familiar en Chile.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La señal History 2 anunció el estreno exclusivo para Latinoamérica del documental Rudi Haymann: Testigo y Protagonista, una producción que recorre la vida de un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 104 años. El lanzamiento se realiza este martes 27 de enero, coincidiendo con el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, fecha establecida por las Naciones Unidas para preservar la memoria histórica.

Un relato de supervivencia y valentía

Nacido en Berlín en 1921, Rudi Haymann presenció el ascenso de Hitler y la persecución judía. El documental detalla su huida de Alemania a los 17 años cruzando los Alpes hacia Italia y su posterior alistamiento en el Ejército Británico en 1942. Como miembro del Servicio de Inteligencia, formó parte de las tropas aliadas que liberaron Roma, enfrentando directamente el avance del nazismo en el frente europeo y africano.

El reencuentro en Chile y el legado de paz

Tras una década de separación, la producción narra cómo Haymann logró reencontrarse con sus padres y hermana en Chile en 1948, país donde se estableció y desarrolló una carrera pionera en el diseño de interiores. Rudi Haymann: Testigo y Protagonista, realizado por la Universidad Finis Terrae de Chile, recoge más de seis horas de conversación condensadas en un formato de una hora y diez minutos, donde el protagonista enfatiza que el conocimiento de estos horrores es esencial para evitar su repetición.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: