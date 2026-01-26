The Rainmaker llega a Latinoamérica este 30 de enero como estreno exclusivo de Universal+

Universal+ estrena la serie The Rainmaker basada en el thriller legal de John Grisham

• Basada en la exitosa novela de 1995, esta producción explora la moralidad y la justicia a través de un elenco estelar encabezado por John Slattery y Milo Callaghan.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La plataforma UNIVERSAL+ anunció el estreno exclusivo para Latinoamérica de la primera temporada de The Rainmaker, serie programada para debutar el próximo 30 de enero. La producción, creada por Michael Seitzman y Jason Richman, se basa en la célebre novela homónima de John Grisham y presenta una narrativa cargada de suspenso legal, justicia y dinámicas de poder.

Una batalla legal de alto nivel

La historia sigue a Rudy Baylor, un recién graduado de derecho que se ve inmerso en un caso de homicidio que sacude su entorno profesional. Baylor deberá enfrentar en los tribunales al experimentado Leo Drummond, mientras que, junto a su equipo conformado por su jefe Bruiser y la asistente legal Deck, descubre dos conspiraciones vinculadas a la muerte del hijo de su cliente.

Producción y elenco de renombre

The Rainmaker cuenta con el respaldo de Lionsgate Television y Blumhouse Television. El reparto incluye figuras destacadas como John Slattery, conocido por su papel en Mad Men, y Milo Callaghan, acompañados por Lana Parrilla, Madison Iseman, P.J. Byrne y Dan Fogler. La serie expande el universo creado por Grisham en 1995, permitiendo un desarrollo más profundo de los personajes y sus dilemas éticos en comparación con versiones anteriores.

Disponibilidad en la región

El estreno de esta temporada explora el clásico enfrentamiento de David contra Goliat dentro del sistema judicial. Los suscriptores podrán acceder a este contenido a través de los canales premium de la suite UNIVERSAL+, que incluye señales como Universal Premiere, Universal Cinema y Universal Crime, disponibles mediante los principales proveedores de televisión pagada en Latinoamérica.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: