Estreno! Juanes presenta Dancing in the dark, nuevo adelanto de Origen, su próximo álbum

(1/May/2021 – web) EE.UU.- JUANES estrena hoy el segundo single de su próximo álbum Origen, Dancing in the dark, una adaptación en español, del clásico de Bruce Springsteen, canción icónica que hará parte de este nuevo trabajo discográfico en el que el artista colombiano rinde tributo a los artistas y canciones que influenciaron e inspiraron su identidad musical.

Lanzada originalmente en 1984, Dancing in the dark fue la canción con la que Springsteen dio a conocer su exitoso y legendario álbum Born in the U.S.A, que ubicó siete sencillos en el número 1 y que fue el más vendido en el año 1985 en Estados Unidos.

“Cuando escuchas esta canción de Springsteen suena muy alegre por el ritmo, pero cuando me puse a leer la letra con atención para hacer la adaptación al español me di cuenta que tiene un mensaje profundo y vulnerable. Por eso decidí presentar esta versión más al estilo folk, más suave, más despacio, más íntima. Esta canción tiene mucho que ver con mi hermana Mara porque ella tenía un novio que me introdujo a toda esta música americana. En los años 80, cuando yo tenía 13 o 14 años, él viajaba a Estados Unidos y llevaba a Medellín los vinilos… y esta canción, Dancing in the dark, era muy popular y me gustaba ver el video para escuchar el vozarrón de Bruce Springsteen y verlo bailar”, cuenta JUANES.

El artista colombiano, que ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo, ha ganado 25 Grammy® y Latin Grammy®, y posicionado doce sencillos en las primeras posiciones de las listas en Estados Unidos, hace de este tema una reinterpretación más íntima, emocional e introspectiva que enfatiza el sentido de tristeza, vacío y pérdida de la canción original.

Coproducida por Juanes y Sebastián Krys, ganador de varios Grammy, la canción marca el único éxito del disco en inglés para el cual Juanes hizo su propia adaptación de la letra original al español.

Dancing in the dark le dio a Springsteen su primer Premio Grammy en la categoría de mejor interpretación vocal de rock masculina y, de acuerdo con la revista Billboard, sigue siendo el éxito más grande del músico estadounidense. La canción se posicionó en la segunda casilla de la lista Billboard Hot 100 durante cuatro semanas, vendió más de un millón de copias en Estados Unidos, fue elegida por los lectores de la revista Rolling Stone en 1984 como el Sencillo del año y es una de las 500 canciones más importantes del rock and roll, según el Salón de la Fama del Rock and Roll.

En el 2012 JUANES tuvo la oportunidad de conocer a Bruce en el reconocido festival South by South West, (SXSW) de Austin y un año después fue el único artista latino que participó en el tributo que la Academia de la Grabación le rindió a Springsteen como Persona del Año, interpretando la canción Hungry heart.

El amor después del amor y Dancing in the dark anteceden el estreno de ORIGEN, su décima producción de estudio. En él JUANES abre una ventana a su memoria, en un íntimo recorrido musical, a través de las canciones y artistas que lo inspiraron antes de su carrera como solista.

La revista Rolling Stone ya nombró este álbum como «uno de los álbumes más anticipados de 2021.”

ORIGEN es una colección de canciones cuidadosamente seleccionadas con las interpretaciones repensadas por JUANES de algunas de las canciones y artistas, que lo influenciaron.

“ORIGEN es mi homenaje a varios de los artistas que me inspiraron antes de mi carrera como solista. Aquellos que marcaron el principio de mi amor por la música y que siguen siendo un mapa al que regreso constantemente para recordar quién soy, de dónde vengo, y hacia dónde voy.” JUANES

Coproducido por JUANES y el productor Sebastian Krys, ganador de múltiples Grammy, quien también dirigió los recientes álbumes premiados del gran Elvis Costello, ORIGEN será publicado muy pronto.

Nacido y criado en Medellín, Colombia, Juan Esteban Aristizábal, JUANES, se ha convertido en el principal embajador mundial del Rock Latino. Aclamado por la revista TIME como «una de las 100 personas más influyentes en el mundo», y por el diario The New York Times como “un poeta lleno de soul con su guitarra eléctrica», Juanes ha construido un sonido distintivo que fusiona su amor por la música rock y pop con un sello único en su forma de componer, en unión con su profunda reverencia al folk tradicional y a los ritmos propios de Colombia y América Latina. JUANES es ganador de veinticinco Latin GRAMMY y dos Grammys, DOCE sencillos # 1 en EE. UU. y una gran cantidad de lanzamientos multiplatino.

