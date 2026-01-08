William Shatner celebra 95 años con el estreno de nuevos episodios de Inexplicable

History estrena temporada de Inexplicable con William Shatner y enigmas de Latinoamérica

• En coincidencia con el 95 aniversario de su anfitrión, la nueva entrega de Inexplicable con William Shatner recorre enigmas históricos de México, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil .

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- El canal HISTORY anuncia el estreno de los nuevos episodios de Inexplicable con William Shatner a partir del martes 13 de enero a las 21:50 hs. Esta nueva entrega de la serie documental coincide con el aniversario número 95 del icónico actor y anfitrión William Shatner, quien ha liderado la producción desde su debut en América Latina en abril de 2020.

Exploración de enigmas globales y tecnológicos

La séptima temporada de esta producción de no ficción profundiza en misterios que desafían tanto la ciencia tradicional como los avances tecnológicos modernos. A través de una narrativa reflexiva, Shatner guía al público por temas que incluyen desde posibles contactos extraterrestres y tesoros ocultos hasta el inquietante papel de la inteligencia artificial en la predicción del futuro. Según destaca el propio anfitrión, la serie busca recordar que aún existen maravillas en el mundo que esperan ser comprendidas por el pensamiento crítico humano.

El primer episodio de este ciclo, titulado «Contagio Alienígena», analiza si la vida extraterrestre podría representar una amenaza biológica real para la humanidad, basándose en teorías científicas y casos históricos de misiones espaciales que activaron alertas sanitarias en el pasado.

Misterios y leyendas en América Latina

Esta temporada dedica un espacio significativo a los fenómenos sin explicación en la región latinoamericana. Entre los casos destacados se encuentra el estudio científico de la Tilma de Guadalupe en México, cuya preservación por cinco siglos sigue asombrando a los investigadores, y la exploración de los cenotes de Yucatán como puertas sagradas al inframundo maya.

La serie también recorre las leyendas de brujería en Chiloé, Chile; la histórica expedición de Ernest Shackleton que zarpó desde Buenos Aires; y el hallazgo en Brasil del «Dogxim», un híbrido entre perro y zorro que desafía la comprensión de la naturaleza. Asimismo, se aborda un curioso episodio ocurrido en Venezuela en 2012 relacionado con mensajes codificados en crucigramas y el uso de inteligencia artificial en Argentina para la prevención de delitos.

Programación de los nuevos episodios

• Martes 13 de enero: «Contagio Alienígena» – Un análisis sobre la posibilidad de que la próxima pandemia terrestre provenga del espacio exterior.

• Martes 20 de enero: «Reliquias Bíblicas Antiguas» – Una investigación sobre objetos en templos y museos que podrían confirmar historias milagrosas de la Biblia.

• Martes 27 de enero: «La Edad Dorada de los Piratas» – Relatos sobre tesoros ocultos y bucaneros que desafían la frontera entre el mito y la realidad histórica.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: