Universal+ anuncia el estreno de la segunda temporada de Ted la serie en América Latina

Ted la serie regresa con nuevos episodios y humor irreverente el 6 de marzo

• El oso de peluche más malhablado de la televisión y su mejor amigo John Bennett regresan este 6 de marzo con una nueva temporada ambientada en la década de los 90.

(04/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma Universal+ ha confirmado el estreno en América Latina de la segunda temporada de Ted la serie para el próximo 6 de marzo. Esta producción de comedia live-action, que funciona como precuela de las cintas cinematográficas homónimas, traslada nuevamente a la audiencia a los años 90 para seguir las vivencias de Ted, el oso de peluche interpretado por Seth MacFarlane, y su inseparable amigo John Bennett.

Trama y ambientación en los años 90

En esta nueva etapa, la narrativa se sitúa en el año 1994, durante el último año de preparatoria de los protagonistas. La historia se desarrolla en Framingham, Massachusetts, donde Ted reside con la familia Bennett. El entorno familiar está compuesto por Matty y Susan, los padres de John, y su prima Blaire, una estudiante universitaria con ideas liberales que frecuentemente confronta la mentalidad tradicional de sus parientes. La serie explora la lealtad y los desafíos de una amistad poco convencional dentro de una estructura doméstica de clase trabajadora en Boston.

Seth MacFarlane lidera el proyecto como productor ejecutivo, guionista, director y co-showrunner, además de aportar su inconfundible voz al personaje principal. MacFarlane, junto a los productores ejecutivos Paul Corrigan y Brad Walsh, destacó el esfuerzo del equipo de efectos visuales para lograr una representación convincente del oso parlante. El reparto incluye a Max Burkholder en el papel de John Bennett, acompañado por Alanna Ubach como Susan, Scott Grimes como Matty y Giorgia Whigham como Blaire. La producción es una colaboración entre UCP (división de Universal Studio Group), Fuzzy Door y MRC.

Disponibilidad y canales de transmisión

Los nuevos ocho episodios de Ted la serie estarán disponibles exclusivamente a través de los canales premium de Universal+ (Premiere, Cinema, Crime, Comedy y Reality). En Panamá, el contenido puede sintonizarse mediante proveedores como +Móvil y Tigo, además de estar disponible como canal adicional en Amazon Prime Video. La primera temporada de la serie se encuentra actualmente en catálogo para los usuarios que deseen repasar la historia antes del estreno de la segunda entrega.

