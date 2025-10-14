Teacup: La escalofriante serie de terror de James Wan y McCulloch llega a Universal+ el 17 de octubre

• Universal+ anuncia el estreno exclusivo en Latinoamérica de «Teacup» serie Universal+ el próximo 17 de octubre. La producción de terror es creación de James Wan ( Saw, El Conjuro ) y ha sido elogiada por Stephen King.

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Universal+ anuncia el gran estreno exclusivo en Latinoamérica de la serie de terror «Teacup», el próximo 17 de octubre. Esta producción es una de las más esperadas del género, gracias a la participación de James Wan, responsable de aclamadas sagas cinematográficas como Saw y El Conjuro.

La serie, creada y coescrita por el showrunner Ian McCulloch (Chicago Fire, Yellowstone), ha generado altas expectativas y ha sido nominada este año a los Saturn Awards® en la categoría de Mejor Serie de Terror de 2025.

El maestro del terror, Stephen King (Carrie, IT), elogió la producción, describiéndola como: “Extraña, inquietante, claustrofóbica y aterradora,” consolidando a «Teacup» serie Universal+ como una joya para los amantes del género.

Trama Claustrofóbica y Misteriosa

Inspirada en el bestseller Stinger (1988) de Robert R. McCammon, «Teacup» se desarrolla en una granja aislada en Georgia. La trama se centra en un grupo de personas que debe unirse para enfrentar una amenaza misteriosa y sobrevivir al confinamiento.

La historia sigue a la veterinaria Maggie Chenoweth (interpretada por la dos veces nominada al Emmy® Yvonne Strahovski) y su esposo James (Scott Speedman), quienes intentan salvar su matrimonio en crisis mientras enfrentan sucesos extraños en su apartada granja. Desde animales inquietos hasta la aparición de un hombre misterioso con una máscara de gas que pinta una línea azul en el suelo, el panorama se vuelve cada vez más inquietante.

El elenco estelar también incluye a Chaske Spencer, Kathy Baker, Boris McGiver, y Emilie Bierre, entre otros, quienes deberán hacer todo lo necesario para sobrevivir en una granja que se transforma en su prisión.

Inspiración Cinematográfica y Éxito Absorbente

«Teacup» serie Universal+ ha sido comparada por TV Guide con producciones cinematográficas como Signs de M. Night Shyamalan y A Quiet Place de John Krasinski, debido a que el terror se genera por un peligro repentino que confina y transforma la vida de los personajes.

Según su creador, el villano con máscara antigás se maneja bajo la filosofía de Jaws (Tiburón): «mientras menos veas al monstruo, más tiempo mantienes al público involucrado, y más efectivo será cuando finalmente vean algo realmente horrífico».

La serie, que se estrena en Universal+, es una producción de UCP, una división de Universal Studio Group.