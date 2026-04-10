Antena 3 Internacional estrena hoy la decimotercera temporada de Tu cara me suena

El talent show de imitaciones más exitoso de la televisión española vuelve este 10 de abril con una escenografía renovada y un jurado compuesto por Lolita, Chenoa, Àngel Llàcer y Florentino Fernández.
Jesulín de Ubrique y Cristina Castaño encabezan el nuevo elenco de Tu cara me suena
• Nueve celebridades, entre cantantes, actores y humoristas, se enfrentan al reto de transformar su voz y apariencia en la edición más tecnológica de la historia del formato.
(10/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- El mayor espectáculo de la televisión internacional regresa hoy viernes, 10 de abril, a la pantalla de Antena 3 Internacional con el estreno de la decimotercera temporada de Tu cara me suena. El exitoso formato, conducido por Manel Fuentes y producido por Atresmedia en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia), inicia una etapa marcada por la innovación visual y un elenco de concursantes que abarca diversos ámbitos del entretenimiento.
Un elenco diverso y retos de imitación
En esta nueva edición, el grupo de celebridades está integrado por los cantantes españoles Sole Giménez, J Kbello, Paula Koops y María Parrado; el tenor argentino Martín Savi; la actriz Cristina Castaño; el torero Jesulín de Ubrique y los humoristas Aníbal Gómez y Leonor Lavado. Para la gala inaugural, los participantes enfrentarán desafíos de alto nivel: Jesulín de Ubrique se transformará en Melendi, Cristina Castaño en la mítica Mina y Sole Giménez asumirá el reto de imitar a Shakira. Por su parte, J Kbello interpretará a Daddy Yankee, mientras que los demás concursantes encarnarán a figuras como Ana Mena, Sabrina Carpenter, Mika, Rafaella Carrà y Chiquitete.
El jurado encargado de valorar semanalmente las actuaciones mantiene su formación icónica con Lolita Flores, Chenoa, Àngel Llàcer y Florentino Fernández. El estreno contará además con un gran «opening» en el que participarán exconcursantes destacados como Melani, Angy y Agoney, quienes realizarán imitaciones especiales de Rosalía, Aitana y Bad Bunny, respectivamente.
Innovación técnica y puesta en escena
La temporada 13 de Tu cara me suena se presenta como la más espectacular de su historia gracias a importantes mejoras en su escenografía. La principal novedad técnica es la instalación de una pantalla LED de más de 100 metros cuadrados en el suelo del estudio, diseñada para dotar de mayor realismo y dinamismo a las presentaciones de cada gala.
Este formato, consolidado como la marca española de mayor éxito internacional, refuerza la oferta de entretenimiento de la cadena, sumándose a otros programas de referencia como «El Hormiguero», «Pasapalabra» y «La Voz».
Los protagonistas de la edición
Entre los perfiles más destacados de este año se encuentra Sole Giménez, con una trayectoria de 40 años en la música; Paula Koops, artista revelación con gran impacto en plataformas digitales; y María Parrado, ganadora de la primera edición de «La Voz Kids». El toque internacional lo aporta Martín Savi, joven tenor argentino con proyección lírica, mientras que la cuota actoral y cómica recae en figuras de amplia trayectoria en cine y televisión como Cristina Castaño, Aníbal Gómez y la imitadora Leonor Lavado.
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