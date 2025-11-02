A&E anuncia estrenos A&E de noviembre con foco en crimen e impacto social

Estrenos A&E: Avísame Cuando Llegues, Acusado ¿Yo lo Hice? y Falco llegan a la pantalla

• La programación trae de vuelta a la pantalla los segmentos de #AvísameCuandoLlegues (S2) y Acusado ¿Yo lo Hice?, ofreciendo a la audiencia historias de sobrevivientes y procesos judiciales.

(02/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El canal de entretenimiento A&E ha confirmado la llegada de nuevos episodios de sus series más populares, marcando el inicio de su programación de noviembre de 2025 para Latinoamérica. Los estrenos A&E se centran en el género de crimen, drama y análisis de impacto social, con transmisiones programadas entre domingo y miércoles.

La agenda de novedades incluye el retorno de docuseries que abordan casos reales de alto impacto y el drama policíaco que sigue la vida de un detective con una situación personal compleja.

Estrenos de A&E Series: Lunes

#AvísameCuandoLlegues (Texto Me When You Get Home S2)

• Horario: Lunes, 10:50pm MEX-ARG-COL

Esta docuserie regresa para repasar casos reales de violencia contra mujeres ocurridos en espacios públicos, con los testimonios directos de las sobrevivientes.

El episodio destacado para el lunes, 03 de noviembre, será KELSEY SMITH (#11 KELSEY SMITH), donde se narra la aterradora desaparición de la joven y comunicativa Kelsey. El segmento revelará cómo la insistencia de sus padres con el proveedor de telefonía celular resultó crucial para lograr su ubicación.

Estrenos de A&E Series: Miércoles

Acusado ¿Yo lo Hice? (Accused: Did I Do It?)

• Horario: Miércoles, 10:50pm MEX-ARG-COL

Este show presenta historias reales de personas juzgadas por delitos graves como asesinato, terrorismo o agresión. Utilizando imágenes exclusivas y testimonios impactantes, la producción se encarga de reconstruir cada caso judicial, manteniendo el veredicto final oculto hasta el último momento.

El caso del miércoles, 05 de noviembre, será ¿PARTERA NEGLIGENTE O CUIDADOR RESPONSABLE? (#09 NEGLIGENT MIDWIFE OR RESPONSIBLE CAREGIVER?). En este capítulo, una partera sin licencia es acusada de negligencia infantil con resultado fatal, luego de asistir un parto en el hogar donde el bebé muere. Mientras la partera defiende su accionar, la fiscalía argumenta que carecía de la capacitación adecuada.

Estrenos de A&E Series: Domingo

Falco (Falco S1)

• Horario: Domingo, 11:00pm MEX-ARG-COL

El drama sigue la vida del detective Falco, quien se ve forzado a enfrentar duras realidades después de despertar de un coma de 22 años. Su vida personal ha cambiado drásticamente: su hija es adulta y su esposa mantiene una relación con el patólogo forense Philippe Chéron.

El domingo, 02 de noviembre, se emitirán dos episodios:

• CAPERUCITA ROJA (#105 LE PETIT CHAPERON ROUGE): El teniente Alexandre Falco intenta adaptarse a su nueva vida mientras se involucra en una delicada investigación sobre una niña, vestida de Caperucita Roja, que es descubierta inconsciente en un parque.

• CARA A CARA CON LA MUERTE (#106 TETE A TETE AVEC LA MORT): Falco se embarca en una intensa búsqueda de información, convencido de que si no logra recordar lo ocurrido el día de 1991 que lo dejó en coma, no podrá seguir adelante con su vida.