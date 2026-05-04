Estrenos de A&E presentan nuevas temporadas de Ira en el camino y ¿Quién da más?

Desde intensas persecuciones en carretera hasta investigaciones de homicidios en Nueva Orleans, los estrenos de A&E ofrecen una variedad de historias de impacto para la audiencia latinoamericana.
Conozca los episodios de estreno de A&E para la primera semana de mayo
• El canal A&E renueva su grilla de contenido con el lanzamiento de nuevos episodios de sus franquicias más populares, incluyendo series de crimen real, subastas y drama.
(04/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Latinoamérica.- La plataforma de entretenimiento A&E ha confirmado su cartelera de estrenos de A&E para el inicio del mes de mayo, consolidando su oferta de historias de la vida real, acción y suspenso. La programación incluye la continuación de exitosas series del bloque True Crime y nuevas entregas de sus formatos de telerrealidad más emblemáticos, dirigidos a una audiencia que busca adrenalina y profundidad narrativa.
Furia en la carretera y subastas estratégicas
La semana inicia con la tercera temporada de Ira en el camino (Road Wars), serie que documenta el incremento de la violencia al volante. El lunes 4 de mayo se presenta el episodio «Mi ruta o la carretera», seguido por «Explosión de gasolinera», donde se capturan desde discusiones absurdas hasta persecuciones fatales en diversos países.
El martes 5 de mayo, el protagonismo recae en la temporada 16 de ¿Quién da más? (Storage Wars). Los subastadores Dan y Laura guían a personajes conocidos como Darrell, Ivy, René, Kenny y Barry en la búsqueda de tesoros ocultos en depósitos abandonados, destacando el episodio «Grandes negocios en Canyon Country».
Investigación criminal y momentos críticos
En el ámbito de la justicia, los estrenos de A&E traen nuevos casos de Escuadrón de homicidios: Nueva Orleans. El miércoles 6 de mayo, el detective Rayell Johnson lidera la investigación sobre el asesinato de Travis Hobbs en el corregimiento de Gentilly. Por su parte, la serie Las primeras 48: Minutos críticos presenta el jueves 7 de mayo la segunda parte de «En nombre del amor», un análisis de crímenes pasionales ocurridos en Tulsa y otras localidades.
Drama histórico y cine de acción
La oferta de fin de semana incluye la segunda temporada de la serie El Chapo, centrada en el ascenso y caída del capo mexicano. El domingo 3 de mayo se emite el episodio #210, donde se narra la orden de captura contra Arturo Bernal Leyda tras un ataque territorial.
Para los amantes del séptimo arte, el espacio A&E Movies presenta el sábado 2 de mayo la cinta Alerta final (Depth Charge). Protagonizada por Jason Gedrick y Eric Roberts, la trama sigue a un comandante naval que toma el control de un submarino nuclear para desafiar la paz mundial, manteniendo a Washington D.C. bajo amenaza tecnológica.
A&E reafirma así su posición como líder en contenidos que combinan la realidad con el entretenimiento, llegando a más de 75 millones de hogares con una propuesta diversa que abarca desde la acción pura hasta los secretos mejor guardados de la cultura popular.
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