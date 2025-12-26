La Hermanastra Fea y No Nos Moverán encabezan los Estrenos de MUBI en el inicio de año

MUBI presenta su programación de enero con especiales de David Lynch y cuentos de hadas

• Destacadas obras galardonadas como No Nos Moverán y propuestas vanguardistas como La Hermanastra Fea forman parte de los Estrenos de MUBI para la temporada de enero.

(01/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma de streaming global MUBI ha revelado su programación para el primer mes del año, destacando los Estrenos de MUBI que incluyen títulos exclusivos como La Hermanastra Fea, No Nos Moverán y The Piano Accident. Esta curaduría invita a los espectadores a explorar desde trabajos iniciales de grandes cineastas hasta producciones contemporáneas que desafían los estándares convencionales de la industria cinematográfica.

Producciones exclusivas y cine de autor

Entre las novedades principales se encuentra La Hermanastra Fea (2025), el debut en la dirección de Emilie Blichfeldt. Esta cinta noruega ofrece una reinterpretación del cuento de La Cenicienta desde una perspectiva crítica hacia los estándares de belleza, estableciendo paralelismos estilísticos con filmes como La Sustancia. Asimismo, llega a la plataforma la cinta No Nos Moverán, dirigida por Pierre Saint-Martin y protagonizada por Luisa Huertas. Esta obra, una tragicomedia con tintes de thriller policial, fue reconocida en los Premios Ariel 2025 en categorías como Mejor Ópera Prima y Mejor Guion Original, abordando la búsqueda de justicia tras la Masacre de Tlatelolco.

La oferta de exclusivas se completa con The Piano Accident (2025), lo más reciente del director francés Quentin Dupieux. Protagonizada por Adèle Exarchopoulos, la película narra la historia de una estrella de redes sociales que enfrenta un chantaje tras un accidente. Fiel al estilo de humor negro de Dupieux, la cinta refuerza la diversidad de géneros presentes en los estrenos del mes.

Ciclos temáticos y colecciones especiales

MUBI presenta el ciclo «Rompiendo el hechizo: cuentos de hadas retorcidos», que incluye Blancanieves (2012) de Pablo Berger y The Color of Pomegranates (1969) de Sergei Parajanov, entre otros títulos que reinventan la fantasía. Por otro lado, la colección «Primeras películas primero» permite conocer los debuts de leyendas como Pedro Almodóvar con Pepi, Luci, Bom (1980) y Jordan Peele con Get Out (2017).

La programación también dedica espacios a figuras icónicas del cine. El especial «David Lynch: un genio surrealista» reúne cuatro títulos fundamentales, incluyendo Eraserhead (1977) y Lost Highway (1997). Del mismo modo, se presentan programas dobles de Martin Scorsese, con Raging Bull y The Last Waltz, y de Xavier Dolan con Laurence Anyways y Tom at the Farm, permitiendo un recorrido por la evolución estética de ambos autores.

Cine internacional y series en curso

Dentro de los hitos destacados del mes se encuentra la integración de Touki Bouki (1973) de Djibril Diop Mambéty, una obra fundamental del cine africano que explora el deseo de emigración de dos jóvenes senegaleses. En el ámbito de las series, Los Años Nuevos, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, llega a su etapa final con el estreno de sus últimos cuatro episodios cada miércoles de enero, cerrando este drama romántico protagonizado por Iria Del Río y Francesco Carril.

Con estas propuestas, MUBI reafirma su compromiso de ofrecer una selección cinematográfica audaz que conecta voces emergentes con autores consagrados de la cinematografía mundial.

