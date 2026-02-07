Serie documental sobre Juan Carlos I encabeza los estrenos de televisión en febrero

Estrenos de televisión: Entre el poder de la monarquía española y la innovación tecnológica

• El lunes 9 de febrero llega a la pantalla la historia de ascenso y caída de Juan Carlos I, mientras que los viernes se dedican a los juguetes tecnológicos más avanzados del siglo 21.

(07/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La cartelera de estrenos de televisión para el mes de febrero presenta una oferta diversa que combina la investigación histórica sobre la monarquía española con los avances tecnológicos más disruptivos de la actualidad. Entre las novedades más esperadas destaca el lanzamiento de la serie documental «Juan Carlos: La Caída del Rey«, la cual profundiza en los episodios de controversia que marcaron el reinado del emérito Juan Carlos I.

Crónica de una caída real

La serie «Juan Carlos: La Caída del Rey» se emitirá los lunes a las 20:50 hrs MEX / 21:50 hrs COL / 22:50 hrs ARG. Esta producción sigue la trayectoria del monarca, exponiendo una trama donde se entrelazan amoríos, ambición financiera y denuncias de corrupción. El episodio titulado «Cajas Ocultas», programado para el lunes 9 de febrero, revela las tensiones entre el rey y Corinna zu Sayn-Wittgenstein, quien tras ser traicionada se convierte en una amenaza para la estabilidad de la corona al custodiar documentos comprometedores sobre secretos políticos y económicos en Londres.

Innovación y tecnología en Boys Toys

Complementando los estrenos de televisión, la quinta temporada de «Boys Toys» continúa su recorrido por los juguetes tecnológicos más innovadores del siglo 21. Los episodios se transmiten los viernes (19:00 hrs MEX / 20:00 hrs COL / 21:00 hrs ARG), ofreciendo un acceso exclusivo a vehículos ultra poderosos y aparatos técnicos de última generación.

Dentro de los contenidos destacados para este mes, el programa visitará la planta de Goodwood para analizar los nuevos modelos de Rolls Royce y viajará a Eslovaquia para conocer la futurista Ecocapsule. Otros segmentos incluyen pruebas del «Flyboard Air» en Francia, un dispositivo con motores de reacción que permite elevarse sin ataduras, y una parrillera solar de alta tecnología en Ohio que utiliza energía limpia para la cocción de alimentos.

Avances globales y ciencia aplicada

La serie también explora innovaciones en el ámbito del deporte y la ergonomía. Entre las novedades se encuentran el SmartBall de Adidas, que utiliza sensores para el entrenamiento de atletas, y la Virtuali-TEE en Londres, una prenda que activa realidad virtual para mostrar la anatomía interna del usuario. Asimismo, la producción presenta avances en movilidad sostenible con bicicletas solares equipadas con nanotecnología en Bélgica, consolidando una oferta de contenido que prioriza la visión futurista del desarrollo técnico moderno.

