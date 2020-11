Exploran impacto de la relación entre niños y medio ambiente en “El Comienzo de la Vida 2: La naturaleza”

• El documental fue conceptualizado y producido por Maria Farinha Filmes, en colaboración con el Instituto Alana y Fundação Grupo Boticário de Brasil, con dirección de Renata Terra.

• Cuenta con apoyo institucional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, Fundación Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundación Bernard van Leer, Programa Niño y Naturaleza, Children & Nature Network – C&NN, Fundación FEMSA y United Way.

(11/Nov/2020 – web) Ciudad de México, México.- Incluso con la recomendación de cumplir el aislamiento social, no se puede ignorar que, según la Organización Mundial de la Salud, cada ciudad debe tener, como mínimo, 12m² de área verde por habitante. En São Paulo, una de las ciudades más pobladas del mundo, una persona tiene en promedio acceso a sólo 2.4 m² de naturaleza. Es con esta idea que el 12 de noviembre llega a 190 países, por medio de las principales plataformas digitales, “El Comienzo de la Vida 2: La naturaleza”, documental conceptualizado y producido por Maria Farinha Filmes en colaboración con el Instituto Alana y Fundación Grupo Boticário de Brasil y dirigido por Renata Terra.

El nacimiento de un niño es una de las grandes manifestaciones de la naturaleza. Jugar y crear universos con pedazos de hoja y un puñado de tierra hace que el niño sea tan parte del todo, que le hace entender la importancia de las interacciones y que todos estamos conectados. Pero la velocidad de las transformaciones urbanas insiste en separarnos del mundo allá afuera. La llegada inesperada de la pandemia de COVID-19 acentuó aún más las consecuencias físicas y psicológicas de la privación de actividades al aire libre en la vida de los niños, pero trajo la urgencia de reconstruir el imaginario de lo que es vivir más allá de los muros de una forma más saludable e integrada con el planeta. De esa forma, “El Comienzo de la Vida 2: La naturaleza” propone una reflexión: “¿cuál es el allá afuera que queremos construir?”

«El Comienzo de la Vida coloca una lente atenta al desarrollo de los niños. Por medio de la ciencia, experiencias de vida, inspiración y muchos niños, el documental revela que, si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos también la historia entera. Creemos que esa es una de las formas de inspirar una transformación colectiva en nombre de un futuro mejor para todas y todos. Nuestra segunda película llega en un momento en el que vivimos una de las mayores crisis contemporáneas de nuestra historia, la pandemia abrió todas las desigualdades que atraviesan nuestra sociedad y dejó aún más evidente la urgencia de reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural. Sobre todo, es una oportunidad única de reflexionar sobre nuestra relación con el mundo y con la naturaleza. La suma entre ciencia y acción significa una oportunidad única para un futuro con más salud para los humanos y para el planeta. En la película aprendemos con la Dra. Jane Goodall que todavía tenemos tiempo de mejorar esa realidad», comentaron Estela Renner y Marcos Nisti, creadores de la franquicia.

Actualmente, la primera entrega de El Comienzo de la Vida, el documental más visto en cines brasileños el año de su lanzamiento, está disponible en diversas plataformas digitales en formato de largometraje, de serie en 85 países y también de minidocumentales.

Filmada entre 2018 y 2020, “El Comienzo de la Vida 2: La naturaleza” presenta los beneficios de la naturaleza en el desarrollo humano y cuenta las historias de niños de diferentes culturas que reflexionan sobre el momento de aislamiento social y su relación con el medio ambiente.

«A lo largo de la investigación, filmación y edición del documental tuve la oportunidad de ir profundizando mi mirada en relación con el jugar libre del niño en la naturaleza. La suma de esa observación a los contenidos científicos y empíricos traídos por los fundadores de proyectos e investigadores es lo que constituye esta película. Reunir esas dos comprensiones cambió de forma definitiva mi percepción sobre el entorno. Sobre cómo tratamos a los niños y la naturaleza que nos envuelve. Y que precisamos urgentemente reinventar esas relaciones”, explicó Renata Terra, directora del documental.

El Comienzo de la Vida 2 será distribuido por Flow, una spin-off de la productora Maria Farinha Filmes, especializada en películas que conectan narrativas urgentes e inspiradoras con el gran público. El proyecto está patrocinado por el Instituto Alana y la Fundación Grupo Boticário de Protección de la Naturaleza de Brasil y cuenta con apoyo institucional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, Fundación Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundación Bernard van Leer, Programa Niño y Naturaleza, Children & Nature Network – C&NN, Fundación FEMSA y United Way. El lanzamiento cuenta además con una Red de Impacto formada por más de 100 instituciones e individuos conectados con el tema, que llevarán el mensaje de la película a públicos diversos.

“Nos emociona mucho impulsar El Comienzo de la Vida 2 en la comunidad hispanohablante y con esta película refrendar en la sociedad latina la importancia de conectar a la niñez con la naturaleza y contribuir a estrechar lazos entre ambos, pues hacerlo es fundamental para el bienestar de todas las personas, de nuestras ciudades y del planeta que compartimos. Conviene a todos”, comentó Lorena Guillé-Laris, Directora de Fundación FEMSA, fundación corporativa que impulsa la primera infancia, el desarrollo sostenible y la cultura en las comunidades donde FEMSA y sus empresas tienen presencia, con una visión de sostenibilidad a largo plazo.

“En el adecuado desarrollo infantil temprano es donde reflejamos el futuro y las oportunidades de todas las personas. Este desarrollo sería imposible sin tener en cuenta la interacción de los niños con el ecosistema que los rodea. Es por esto que generar conciencia sobre la naturaleza, y todo lo que ella nos brinda, desde los primeros años de vida es vital en la sostenibilidad de nuestras comunidades. El Comienzo de la Vida 2 es una gran herramienta tanto para la generación de esta conciencia como para enriquecer los programas de impacto de la red de organizaciones United Way y estamos felices de ser parte de este gran movimiento”, comentó Eduardo Queiroz, Vicepresidente de United Way para América Latina y el Caribe.

Investigando grandes centros urbanos en Brasil, México, Chile, Perú y Estados Unidos, el largometraje cuenta con reflexiones de grandes especialistas y pensadores del área de medioambiente e infancia como la Dra. Jane Goodall y el escritor Richard Louv, familias y niños de diversas culturas, también relatan su vivencia y madurez sobre el medio ambiente.

“La naturaleza forma parte de nuestra esencia y, desgraciadamente, hemos sido privados de estar más cerca de ella en este momento de pandemia. El contacto con áreas verdes es fundamental para nuestra salud y bienestar. Está comprobado que este tipo de experiencia reduce niveles de estrés y depresión. El primer paso para que tengamos una sociedad que respete y aprecie nuestro patrimonio natural es tener adultos y niños conscientes sobre la importancia de la naturaleza para la vida”, afirmó la directora ejecutiva de la Fundação Grupo Boticário, Malu Nunes.

“Garantizar el derecho de los niños al contacto directo y cotidiano con la naturaleza es un desafío sistémico que demanda un cambio de paradigma. Esta película propone una reflexión sobre la importancia del aire libre durante la infancia, y contribuye a recordar a la sociedad que es fundamental devolverles a los niños la oportunidad de vivir una infancia libre, saludable y rica en naturaleza, y que esa experiencia también es una forma de cuidar el bienestar del planeta”, dijo Laís Fleury, coordinadora del programa Niño y Naturaleza, del Instituto Alana.

El Comienzo de la Vida 2: La naturaleza estará disponible mundialmente a partir del 12 de noviembre como parte de una estrategia multiplataforma en las principales plataformas digitales (TVOD). También será posible verla organizando una exhibición pública por VIDEOCAMP con recursos de subtitulado, subtitulado descriptivo, audiodescripción y lenguaje de señas en portugués, inglés y español.

Sinopsis

Las conexiones genuinas entre los niños y la naturaleza pueden revolucionar nuestro futuro. ¿Pero ese descubrimiento todavía es posible en los grandes centros urbanos del mundo? El nuevo capítulo de “El Comienzo de la Vida” revela cuán transformador ha sido ese pensamiento.

Servicio:

Lanzamiento Global día 12 de noviembre en las principales plataformas digitales:

• Brasil – iTunes, Google Play, Youtube, Videocamp, Net Now, Vivo Play

• México – iTunes, Google Play, Youtube, Videocamp, Izzi, Totalplay, Amazon (TVOD), Cinépolis Klic

• Pan Latin – iTunes, Google Play, Youtube, Videocamp, Cinépolis Klic (Chile, Colombia, Perú)

• USA – iTunes, Google Play, Youtube, Videocamp, Amazon (TVOD)

• Otros territorios – iTunes y VIDEOCAMP

Maria Farinha Filmes

Desde hace más de 10 años cuenta historias con el objetivo de despertar grandes cambios, Maria Farinha Filmes ya produjo más de 25 películas, series y otros formatos que impactaron a millones de personas en todo el planeta. La primera productora de América Latina que recibió el certificado B Corp, desarrolló proyectos como Más Allá del Peso (2012), Gotitas de Alegría (2014), El Comienzo de la Vida (2016), Nunca Me Soñaron (2017), Aruanas (2019), Un Crimen entre Nosotros (2020) entre otros.

Flow

Flow se creó a partir de la percepción de que algunos cambios necesitan acelerarse, es una distribuidora que experimenta nuevas formas de llegar al público y realiza campañas de impacto social que proporcionan caminos concretos y plurales, fomentando el espíritu activista. Algunos de los destaques de su portafolio son las documentales La Jueza, indicada al Oscar en 2019, y Lejos del Árbol (2018), basada en el best-seller con el mismo título – ambos fruto de una asociación con Participant Media, productora norteamericana dedicada a realizar entretenimiento que trae consciencia social, indicada a 73 Oscars y vencedora de 18 estatuillas.

Fundación Grupo Boticário

Con 30 años de historia, la Fundação Grupo Boticário es una de las principales fundaciones empresariales de Brasil que actúan para proteger la naturaleza brasileña. La institución actúa para que se dé prioridad a la conservación de la biodiversidad en los negocios y en políticas públicas y apoya acciones que aproximan diferentes actores y mecanismos en búsqueda de soluciones para los principales desafíos ambientales, sociales y económicos. Ya invirtió cerca de R$80 millones en más de 1.600 iniciativas en todo el país. Protege dos áreas de Mata Atlântica y Cerrado – los biomas más amenazados de Brasil –, sumando 11 mil hectáreas. Con más de 1,2 millones de seguidores en las redes sociales, busca también aproximar la naturaleza a la vida cotidiana de las personas. La Fundação es fruto de la inspiración de Miguel Krigsner, fundador de O Boticário y actual presidente del Consejo de Administración del Grupo Boticário. La institución se creó en 1990, dos años antes de la Rio-92 o Cúpula da Terra, evento que fue un marco para la conservación ambiental mundial.

Instituto Alana

El Instituto Alana es una organización de la sociedad civil, sin fines lucrativos – nació con la misión de “honrar al niño” y es el origen de todo el trabajo de Alana que comenzó en 1994 en Jardim Pantanal, zona de São Paulo. El Instituto cuenta actualmente con programas propios y con colaboradores, que buscan garantizar las condiciones para la vivencia plena de la infancia y se mantiene por los rendimientos de un fondo patrimonial desde 2013.

Fundación FEMSA

En Fundación FEMSA, nuestra misión es impactar positivamente a personas y comunidades a través de la inversión social para la sostenibilidad. Hacemos un mejor futuro para todos trabajando en tres áreas estratégicas: promovemos la gestión eficiente de recursos para el desarrollo sostenible, impulsamos el desarrollo integral de la primera infancia y difundimos el arte y la cultura latinoamericanos. Para más información, visítenos en www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (/FundacionFEMSA) y Twitter (@FundacionFEMSA).

United Way

United Way lucha por la salud, la educación y la estabilidad financiera de cada persona en cada comunidad. Con el apoyo de 2.45 millones de voluntarios, 7.67 millones de donantes en todo el mundo y $ 4.8 mil millones recaudados, United Way es la organización sin fines de lucro financiada con fondos privados más grande del mundo. Participamos en casi 1.800 comunidades en más de 40 países y territorios en todo el mundo para crear soluciones sostenibles a los desafíos que enfrentan nuestras comunidades. Los socios de United Way incluyen empresas globales, nacionales y locales, organizaciones sin fines de lucro, gubernamentales, cívicas y religiosas, junto con educadores, líderes laborales, proveedores de salud, personas mayores, estudiantes y más. Para obtener más información sobre United Way, visite UnitedWay.org. Síganos en Twitter: @UnitedWay y #LiveUnited.

