Explosiones, derrumbes y acción sin límites en el crossover de One Chicago

One Chicago estrena su crossover más épico el 25 de marzo en Universal+

(17/Mar/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- Universal+ anuncia el estreno del crossover más esperado del universo One Chicago, el cual llega el 25 de marzo a Latinoamérica. Esta producción promete ser la más ambiciosa hasta la fecha, integrando a los protagonistas de Chicago Fire, Chicago Med y Chicago P.D. en una historia cargada de acción, explosiones y drama, que mantendrá a la audiencia al borde de sus asientos.

Este crossover, titulado «In the Trenches» («En las trincheras»), presentará un incidente catastrófico en la ciudad de Chicago, obligando a los equipos de emergencia a unir fuerzas en un operativo sin precedentes. Entre los actores que encabezan esta gran producción se encuentran Dermot Mulroney (My Best Friend’s Wedding, The Wedding Date) y Jason Beghe (Thelma & Louise, Californication), quienes darán vida a sus personajes en una de las misiones más peligrosas hasta ahora.

«Este es un evento épico, de principio a fin. Llevamos meses desarrollando la historia para que los tres episodios se sintieran como una gran película en lugar de capítulos individuales», comentó Andrea Newman, showrunner de Chicago Fire.

Explosiones, derrumbes y vidas en peligro

El evento se dividirá en tres partes, cada una dentro de una de las series:

• Chicago Fire – «En las trincheras» (Parte I): Un equipo de emergencia enfrenta una explosión de gas y un incendio en un edificio del gobierno. Pascal y Herrmann lideran las tareas de rescate, mientras el Dr. Frost y su equipo atienden a las víctimas.

• Chicago Med – «En las trincheras» (Parte II): Un túnel del metro colapsa, atrapando a pasajeros y a un delincuente en fuga. Los médicos realizan procedimientos de emergencia, incluyendo una amputación que salva vidas, mientras Lenox lucha por rescatar a uno de los suyos.

• Chicago P.D. – «En las trincheras» (Parte III): Mientras los sospechosos siguen prófugos y la situación bajo tierra empeora, el equipo de bomberos y paramédicos intenta llegar hasta los atrapados, mientras la investigación policial avanza.

Tensión y drama en el evento televisivo del año

El crossover de One Chicago explorará el lado más humano de los personajes, con un enfoque especial en Ruzek (Patrick John Flueger) y Trudy (Amy Morton), quienes enfrentarán situaciones límite en este evento. Además, el sargento Hank Voight (Jason Beghe) tomará decisiones impulsivas que pondrán en riesgo su carrera y la de sus compañeros.

Por otro lado, el equipo médico deberá superar sus diferencias, con el Dr. Frost (Darren Barnet, Never Have I Ever) enfrentando desafíos tanto personales como profesionales.

«Habrá mucha tensión en este crossover. Los médicos tendrán que dejar de lado sus egos para ayudar a los más necesitados», adelantó Barnet.

Dónde ver el crossover de One Chicago

El estreno de este evento televisivo será el 25 de marzo en Universal+, donde también estarán disponibles las nuevas temporadas de Chicago Fire (T13), Chicago P.D. (T12) y Chicago Med (T10).

• Cableoperadores:

· +Movil: #561 Universal Premiere HD, #564 Universal Comedy HD, #565 Universal Reality HD

· Tigo: #1228 HFC – 193 one tv Universal+ Premiere HD, #1225 HFC – 190 one tv Universal+ Comedy HD, #1229 HFC – 194 one tv Universal+ Reality HD

• Amazon Prime Video: Disponible a través de Prime Video Channels

No te pierdas el crossover más épico de One Chicago, solo por Universal+.