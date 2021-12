Fátima Poggi estrena “Sabrás” en versión acústica, tras éxito producido por Sergio George

La ganadora del segundo lugar del reality “Reina de la Canción” (Univisión) anuncia un 2022 recargado de mucha música nueva.

(6/Dic/2021 – web) Miami, EE.UU.- La cantante peruana Fátima Poggi estrenó este viernes el sencillo “Sabrás” en versión acústica, tras el éxito de la versión salsera que produjo el maestro Sergio George y en la que participaron Pipe Bueno y Joss Favela.

La ganadora del segundo lugar en el reality “Reina de la Canción” (Univisión), producido por Daddy Yankee, vive en Estados Unidos desde los diez años de edad.

“Me siento muy afortunada y bendecida de haber conocido a personas que siempre he admirado, con un gran recorrido musical, como Sergio George, Joss Favela, y Pipe Bueno. Ellos creyeron en mí, me brindaron su talento y su apoyo para que esta canción sea todo un éxito. Atentos porque 2022 se viene recargado de mucha música nueva”, afirmó la intérprete.

Nacida en Lima, Fátima Poggi proviene de una familia de músicos y compositores. Ganó su primer concurso de canto a los cuatro años de edad.

Estudió música y actuación en la reconocida escuela AMDA-College and Conservatory of the Performing Arts, de Los Ángeles, donde obtuvo su título de bachelor. En 2019, participó en el reality de Univisión, “Reina de la Canción”. Olga Tañón, Natti Natasha, y Joss Favela fueron los jueces y Pedro Capó y Sergio George los coaches del show.

