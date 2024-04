Fede Cyrulnik debuta con su Stand Up Zodiacal en Panamá

Fede Cyrulnik llega a Panamá con su Stand Up Zodiacal, un espectáculo que combina humor, stand up y astrología de manera única

(18/Abr/2024 – web) Panamá.- Por primera vez en Panamá, el reconocido actor y comediante argentino, Fede Cyrulnik, presenta su exitoso espectáculo de Stand Up Comedy Show titulado «Stand Up Zodiacal». En este unipersonal, Cyrulnik fusiona humor, stand up y astrología para ofrecer una experiencia única que promete sacar carcajadas mientras parodia las diferentes personalidades según el signo zodiacal.

El evento tendrá lugar el próximo 11 de mayo en el Ateneo de Ciudad del Saber a las 9:00 P.M. Los boletos ya están disponibles en www.panatickets.com, con precios a partir de 25.00 balboas.

Fede Cyrulnik, conocido por sus videos virales parodiando a los signos zodiacales, ha conquistado al mundo hispanoparlante con su humor único, ganando notoriedad en países como Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, España, entre otros. Ahora, llega a Panamá para brindar una noche llena de risas y entretenimiento, con la participación especial de Jossie Jiménez.

No te pierdas esta oportunidad única de disfrutar del talento de Fede Cyrulnik en vivo y en directo con su Stand Up Zodiacal.