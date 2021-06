¡Fekiz #SUPERMANDAY! Conoce por qué se celebra el 12 de Junio

(12/Jun/2021 – web) EE.UU.- Hoy es el día en que se conmemora a este superhéroe, el último hijo de Krypton, un clásico que cruza generaciones y no pasa de moda.

Esta idea cobró vida en el año 2013 cuando Superman cumplió 75 años y se estrenó la película Hombre de Acero o Man of Steel. En la ciudad de Cleveland, Estados Unidos, se alzó la iniciativa de un proyecto de ley, que declaró el 12 de junio como el día de Superman en homenaje a Jerry Siegel y Joe Shuster, habitantes de la ciudad y creadores del superhéroe.

La plataforma HBO Max, contará con grandes títulos para conmemorar a este gran superhéroe como la película que se estrenó este año: JUSTICE LEAGUE: THE SNYDER CUT donde Bruce Wayne (Ben Affleck), decidido a asegurar que el último sacrificio de Superman (Henry Cavill) no sea en vano, une sus fuerzas con Diana Prince (Gal Gadot) para reclutar un equipo de metahumanos para proteger al mundo de una inminente amenaza.

Además, estará disponible la película MAN OF STEEL, la historia de un niño con poderes extraordinarios y que no es de esta Tierra. De joven, viaja para descubrir de dónde vino y para qué lo enviaron aquí. Pero el héroe que hay en él debe emerger si quiere salvar al mundo de la aniquilación y convertirse en el símbolo de esperanza para toda la humanidad. Encabezan el elenco Henry Cavill como Superman y Amy Adams como Lois Lane.

Henry Cavill y Ben Affleck también protagonizan la increíble película BATMAN V. SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE. Ante el temor de que las acciones de Superman (Henry Cavill) queden sin control, Batman (Ben Affleck) se enfrenta al Hombre de acero, mientras el mundo discute sobre qué tipo de superhéroe realmente necesita.

También estarán disponibles en la plataforma, otras series y películas acerca de Superman:

.- JUSTICE LEAGUE VS. TEEN TITAN

.- JUSTICE LEAGUE DARK: APOKOLIPS WAR

.- JUSTICE LEAGUE ACTION

.- SUPERMAN II: THE RICHARD DONNER CUT

.- SUPERMAN III

.- SUPERMAN IV: THE QUEST FOR PEACE

.- SUPERMAN RETURNS

.- SUPERMAN: RED SON

.- SUPERMAN: THE MOVIE (SPECIAL EDITION)

.- LEGO DC COMICS SUPER HEROES: JUSTICE LEAGUE VS. BIZARRO LEAGUE

.- LEGO DC COMICS SUPER HEROES: JUSTICE LEAGUE: ATTACK OF THE LEGION OF DOOM!

.- LEGO DC COMICS SUPER HEROES: JUSTICE LEAGUE: COSMIC CLASH

.- LEGO DC COMICS SUPER HEROES: JUSTICE LEAGUE: GOTHAM CITY BREAKOUT

Todas las series de los superhéroes favoritos se podrán encontrar en HBO Max, desde el 29 de junio para toda América Latina y el Caribe.

Vía WarnerMedia