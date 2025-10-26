Música y disfraces de Anime: la Fiesta Otaku celebra su tercer volumen en rock and folk

Halloween al estilo J ujutsu K aisen: celebran Fiesta Otaku inspirada en el incidente S hibuya

• La popular Fiesta Otaku de Panamá regresa en Halloween para su tercera edición y primer aniversario, replicando el éxito de su debut de 2024 que reunió a más de 200 amantes del anime en un espacio seguro y sin discriminación.

(26/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La comunidad fanática del anime y la cultura pop en Panamá se prepara para la celebración de «La Fiesta Otaku Volumen 3 – Edición Primer Aniversario», un evento temático que promete transformar la noche de Halloween en una inmersión directa al universo de Jujutsu Kaisen. La fiesta, inspirada específicamente en el popular Incidente Shibuya, se llevará a cabo el viernes 31 de octubre en el local Rock and Folk, a partir de las 7:00 p.m.

Los organizadores invitan a los asistentes a preparar su mejor disfraz para averiguar «quién ayudará a Gojo a escapar de la Prisión Confinadora». La noche estará ambientada con los mejores openings y endings de animes populares, acompañados de un show de luces, videos y diversas sorpresas para los otakus.

La fiesta otaku en Panamá: un espacio seguro y exitoso

Este evento marca el primer aniversario de la iniciativa, cuya primera edición se celebró el 30 de octubre de 2024. Las fiestas otakus, un formato popular en otros países latinoamericanos como Chile, México, Perú y Brasil, fueron un éxito inmediato en Panamá, logrando convocar a más de 200 amantes del anime.

El principal objetivo de «La Fiesta Otaku» es establecer un espacio seguro, divertido y con cero discriminaciones para los seguidores de la cultura pop japonesa.

La edición de Halloween de este año fusionará la celebración tradicional con la cultura pop en una misma dimensión, creando un ambiente no convencional para los asistentes. Los boletos para el evento pueden adquirirse a través del enlace disponible en el perfil de Instagram @elkaroakeotaku.