La Ciudad de México recibirá por primera vez la exhibición oficial de la Formula 1®

Formula 1 ® : La Exhibición llegará a México con coches icónicos y simuladores en marzo

• La exhibición contará con seis salas temáticas, objetos nunca antes vistos y un espacio exclusivo dedicado a los héroes locales del automovilismo como Sergio Pérez.

(21/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La Ciudad de México ha sido confirmada como la novena sede mundial y la segunda en Latinoamérica en albergar la muestra oficial denominada Formula 1®: La Exhibición. A partir del próximo 20 de marzo de 2026, el Yama Punta Museo abrirá sus puertas para ofrecer a los aficionados un recorrido exhaustivo por el pasado, presente y futuro de la máxima categoría del automovilismo, tras haber cosechado éxitos rotundos en ciudades como Madrid, Londres, Viena y Toronto.

Un recorrido inmersivo por la velocidad

La exhibición, producida por Round Room Live y Pathfinder en colaboración con Fever, se distribuye en una superficie de más de 2,000 metros cuadrados dividida en seis salas diseñadas narrativamente. Los asistentes podrán iniciar su experiencia en The Pit Wall, una instalación cinematográfica que revive hitos históricos, y continuar por galerías como Design Lab, donde se revela el proceso de ingeniería detrás de los monoplazas. Entre los puntos más destacados se encuentra la sala Survival, que exhibe los restos del coche Haas de Romain Grosjean tras su accidente en Bahréin 2020, acompañada de material audiovisual inédito.

Homenaje al talento local y preventa de boletos

Como un atractivo exclusivo para la sede mexicana, la muestra incluirá una sala curada específicamente para celebrar el legado del Gran Premio de México y sus figuras más relevantes, encabezadas por el piloto Sergio Pérez. Esta adición busca fortalecer la conexión emocional con una de las aficiones más apasionadas del calendario mundial de la Formula 1®.

La venta oficial de boletos iniciará el 28 de enero a través de la plataforma Fever. No obstante, los interesados ya pueden inscribirse en una lista de espera para obtener acceso exclusivo a la preventa. Con esta apertura, la Ciudad de México se consolida como un centro neurálgico para la cultura del motor, permitiendo a miles de fans vivir la emoción de la pista desde una perspectiva educativa y tecnológica de clase mundial.

