Ciudad de México recibe la Formula 1 ®: La Exhibición con salas inmersivas y autos históricos

Formula 1 ® : La Exhibición agota entradas previo a su inauguración en el Museo Yama Punta

• La esperada muestra internacional aterriza el 20 de marzo en la capital mexicana, ofreciendo un recorrido histórico que incluye piezas originales y simuladores profesionales.

(13/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La máxima categoría del automovilismo mundial llegará a la capital mexicana el próximo 20 de marzo con la apertura de Formula 1 ®: La Exhibición. Esta experiencia inmersiva, que se llevará a cabo en el Museo Yama Punta, ofrece un recorrido profundo por la historia, la tecnología y el legado del deporte, habiendo agotado ya las entradas disponibles hasta finales del presente mes.

Experiencia inmersiva y tecnología interactiva

La muestra está compuesta por siete salas temáticas que integran contenido exclusivo y elementos interactivos. Al ingresar, los asistentes serán recibidos por una réplica a escala real de un coche LEGO® F1®, construido con ladrillos y representativo del equipo Haas. Entre las atracciones principales se encuentran los simuladores de carreras profesionales que permiten competir virtualmente en el Autódromo de la Ciudad de México, así como «La Pared de los Boxes», una proyección diseñada para recrear la intensidad de un fin de semana de Gran Premio.

El contenido educativo y técnico se despliega en secciones como el «Laboratorio de Diseño», donde se exhibe un modelo desmontable en 4D del monoplaza proyectado para 2026. Asimismo, la sala «Sobrevivientes» presenta los restos originales del chasis de Romain Grosjean tras su accidente en Baréin 2020, subrayando los avances en seguridad de la categoría.

Monoplazas históricos y orgullo nacional

Formula 1 ®: La Exhibición dedica un espacio especial denominado «Conducción Mexicana», el cual celebra la trayectoria de los pilotos locales y la relevancia del Autódromo Hermanos Rodríguez. En cuanto a las piezas de ingeniería, la exhibición cuenta con el Lancia D50 de 1954, el Haas VF-20 de 2020 y el Sauber C32 utilizado por el mexicano Esteban Gutiérrez en su temporada de debut en 2013.

El evento es producido por Round Room Live y Pathfinder, en colaboración con la plataforma Fever. Tras su paso por diversas capitales del mundo, la exposición realiza su primera parada en México, consolidándose como un punto de encuentro esencial para los entusiastas de la velocidad y la ingeniería automotriz.

