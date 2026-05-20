FOX Latinoamérica llega con nueva identidad y mayor distribución en Centroamérica

La programación de la cadena incluirá la transmisión de torneos de fútbol internacional, eventos de automovilismo y una selección de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Con una oferta exclusiva de contenido, FOX Latinoamérica llega a la región
• El canal de entretenimiento deportivo expande su presencia en el mercado centroamericano tras concretar su ingreso a la red de Claro y consolidar alianzas con diversos operadores locales.
(19/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La cadena FOX inicia hoy una nueva etapa en su estrategia corporativa con el lanzamiento formal de su señal televisiva en el mercado de Centroamérica. Mediante esta iniciativa, FOX Latinoamérica llega a la TV de paga con una renovada identidad al aire, una ampliada oferta de contenidos exclusivos y el doble de distribución logística, con el objetivo de establecer una conexión directa con los consumidores de la región y concentrar las principales disciplinas del deporte mundial en un solo espacio de transmisión.
Expansión de la cobertura y distribución regional
En el desarrollo de esta nueva fase de operaciones, el canal televisivo incrementa su cobertura geográfica en el territorio centroamericano gracias a su reciente incorporación a la parrilla del operador Claro. Esta alianza estratégica se suma a los acuerdos comerciales vigentes con las empresas Tigo, Telecable de Costa Rica, Kölbi y a la presencia de la señal en más de 20 sistemas alternos de televisión pagada. Con este despliegue técnico, la firma alcanza un nivel del 92% de distribución general en Centroamérica.
La oferta programática del canal contempla la difusión de contenidos locales correspondientes a las ligas de fútbol profesional de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, respaldada por un segmento dedicado a producciones originales desarrolladas con talento de la zona. En el ámbito de las competencias de fútbol internacional, la señal transmitirá la UEFA Europa League, la Premier League de Inglaterra, la UEFA Conference League, la Bundesliga alemana a partir del año 2026, la Saudi Pro League y la Liga MX. El catálogo de fútbol incluye adicionalmente la cobertura de las ligas femeniles tanto del circuito mexicano como de diversos torneos europeos.
Cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y otras disciplinas
La cadena de televisión anunció la transmisión de un paquete de derechos sublicenciados para emitir partidos en vivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La distribución de los juegos por televisión de paga establece un total de 70 encuentros en directo para el mercado de Guatemala, 52 partidos para los territorios de El Salvador, Panamá, Nicaragua y Honduras, y la cobertura íntegra de los 104 compromisos de la competencia para la República de Costa Rica.
Más allá del fútbol, la programación deportiva incorporará la emisión de encuentros de la Major League Baseball (MLB), enfrentamientos de artes marciales mixtas de la PFL, carteleras de la organización AAA de Lucha Libre y más de 1,000 horas dedicadas al deporte motor. Esta última sección comprende eventos de la NASCAR, el WRC World Rally Championship, el WEC World Endurance Championship, la Fórmula E y el MXGP. Las transmisiones se complementan con los compromisos de la UFL de fútbol americano y las competencias del deporte colegial pertenecientes al Big Ten de los Estados Unidos.
Producción de formatos originales y transmisión por streaming
De manera gradual, la empresa impulsará la creación de formatos originales enfocados en informativos, mesas de análisis, debate y actualidad del entorno deportivo. Estos espacios están estructurados para acompañar las temáticas de conversación local y sumar la participación de profesionales de la comunicación en la región, planeando incorporar estos contenidos a la programación estelar en el transcurso de los siguientes meses.
En paralelo al canal analógico y digital tradicionales, los usuarios tienen la alternativa de acceder a los eventos en vivo sin costo a través del canal denominado «FOX on Tubi», integrado en la plataforma de streaming del mismo nombre. Adicionalmente a las transmisiones de deportes, este servicio digital ofrece a las audiencias una biblioteca de más de 115,000 películas y capítulos de televisión gratuitos en los mercados de México, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Panamá. De esta manera, el canal establece un nuevo modelo de gestión enfocado en el entretenimiento en vivo y la producción original dentro de la región.
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