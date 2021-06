Fundación IFF Panamá anuncia proyección gratuita desde el viernes 18 hasta el sábado 20 de junio de la película «Un niño llamado Po»

Durante todo el fin de semana la famili a entera podrá reunirse para ver la película “Un niño llamado PO” a través de la plataforma www.iffpanama.org y disfrutar on demand este filme basado en una historia de la vida real.

(18/Jun/2021 – web) Panamá.- A partir del viernes 18 de junio y hasta el domingo 20 de junio, estará disponible para Panamá y los países de Centroamérica una nueva proyección de CINEMA SĀNITĀS, iniciativa desarrollada por la Fundación IFF Panamá (FIP) en alianza estratégica con BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo BID, en esta ocasión ha seleccionado la película “Un niño Llamado PO” (A Boy Called PO) dirigida por Jhon Asher y escrita por Colin Goldman, es un drama emotivo e inspirador sobre el autismo basado en la vida real.

Este film apto para todo público estará disponible ingresando a la página web de la Fundación IFF Panamá www.iffpanama.org. Los interesados podrán adquirir sus boletos digitales y tendrán 24 horas de acceso on demand a través de la plataforma Eventive; solo deben completar el registro y disfrutar de la función en casa y desde cualquier dispositivo electrónico.

“En esta ocasión hemos elegido una historia que impacta a toda la familia y genera una profunda reflexión, despertando sentimientos de lucha que a diario acompañan a todos los seres humanos, más aún cuando se sufre la pérdida de un ser querido” dijo Pituka Ortega Heilbron, Directora ejecutiva de FIP.

La película “A Boy Called PO” (Un niño llamado PO) dirigida por Jhon Asher y escrita por Colin Goldman relata la historia de David Wilson (Christopher Gorham) un padre que recibe la inmensa responsabilidad de cuidar él solo de su hijo autista de 10 años de edad, luego del fallecimiento de su esposa, víctima de cáncer.

Este padre además debe lidiar con la pérdida de su esposa y la inmensa presión de un trabajo exigente. Por otro lado, Patrick (Julian Feder) quien prefiere que lo llamen Po, se sumerge en un mundo de fantasía para escapar de las burlas y maltratos que vive a causa de sus compañeros de colegio. Sin embargo, el lazo que los une es muy fuerte, y a pesar de los errores que han puesto en riesgo la estabilidad de su hogar, será el amor que los vuelva a reunir justo cuando todo parece perdido.

La iniciativa CINEMA SĀNITĀS puso en marcha su segunda fase el pasado mes de marzo con la película «Los Lobos» del Director Méxicano Samuel Kishi, para abril se proyectó el Documental panameño «Vocación» de Abner Veltier, mientras que en mayo el programa compartió la película «La vida y nada más» (Life and nothing more) del español Antonio Méndez Esparza.

Estas funciones han estado disponibles para el público general y en proyecciones privadas como parte del proyecto piloto que está implementando con la escuela Nuestra Señora de la Merced, bajo un plan de desarrollo e inclusión social a través de una herramienta tan poderosa como lo es el cine. CINEMA SĀNITĀS es impulsado por por la Fundación IFF Panamá (FIP) gracias a la alianza estratégica junto al Laboratorio de Innovación del Grupo BID (BID Lab), U.S. Embassy y el Ministerio de Cultura de Panamá.

CINEMA SĀNITĀS busca ofrecer espacios de reflexión y sanación a través del cine como herramienta de inspiración y transformación, esta iniciativa se extenderá hasta el mes de noviembre con una selección especial de películas de producción nacional e internacional, además esperando llegar a impactar a más escuelas en el futuro.

La actividad digital está abierta cada mes durante un fin de semana, en esta ocasión será desde el viernes 18 de junio al domingo 20 de junio en la web oficial de La Fundación IFF Panamá www.iffpanama.org, con cantidad limitadas de vistas.

Vía Proyecto Cardigans