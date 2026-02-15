Gian Cottone lucirá diseño exclusivo de John Bejarano en la New York Fashion Week 2026

Gian Cottone en la New York Fashion Week 2026 como invitado especial

• El reconocido modelo e influencer radicado en Panamá participa en las pasarelas de Runway7 durante la semana de la moda neoyorquina.

(15/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Nueva York, Estados Unidos.- El reconocido modelo e influencer radicado en Panamá, Gian Cottone, arribó a la ciudad de Nueva York para su participación especial en la Gian Cottone en la New York Fashion Week 2026 (NYFW), específicamente en el evento by Runway7. Esta cita anual congrega a destacados diseñadores, editores y creadores de contenido de todo el mundo en diversas pasarelas y presentaciones de la industria.

Participación en la alfombra roja

Se tiene previsto que Cottone asista a la alfombra roja este 15 de febrero de 2026 en el Sony Hall, una de las locaciones más emblemáticas vinculadas a las actividades oficiales y satélites del calendario de la moda neoyorquina. La presencia del influencer en este escenario subraya la creciente conexión entre las figuras públicas de la región y los epicentros de la moda global.

Colaboración con el diseño panameño

Para esta ocasión, el diseñador John Bejarano, especialista en creaciones a medida, elaboró un diseño exclusivo que será lucido por el modelo. Bejarano dedicó una labor intensiva para confeccionar un traje único, cuya presentación en la alfombra roja simboliza la colaboración estratégica entre el talento latinoamericano y las plataformas internacionales de alta exposición.

Cottone, quien ha consolidado su carrera profesional en Panamá, manifestó su entusiasmo por formar parte del evento, destacando el honor que representa para él portar la representación del país en una plataforma de tal magnitud. La agenda del influencer incluye diversas actividades en el marco de la semana de la moda, fortaleciendo su proyección en el mercado internacional.

