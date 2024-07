Giancarlo Esposito, Katie Holmes, Gaby Hoffmann y Kumail Nanjiani se unen a la segunda temporada de Poker Face

Universal+ anuncia la nueva temporada de Poker Face con la participación de figuras de Hollywood

(22/Jul/2023 – web) LatAm.- Universal+, el servicio premium con contenido de la más alta calidad de NBCUniversal, anuncia las nuevas estrellas que se suman al elenco de la segunda temporada de Poker Face, la serie de crimen y misterio creada, escrita, dirigida y producida por el cineasta nominado al Oscar® Rian Johnson. La segunda temporada, con Natasha Lyonne (Russian Doll, Orange Is the New Black) en el rol de directora, promete mantener el atractivo de la serie con sus nuevas incorporaciones: Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Katie Holmes (Ray Donovan), Gaby Hoffmann (Girls) y Kumail Nanjiani (Eternals) como guest stars.

Aunque el rodaje de la segunda temporada ya está en marcha, los detalles sobre las tramas y los personajes que interpretarán los actores invitados aún no se han revelado. Según el showrunner Rian Johnson, Poker Face se beneficia del misterio que rodea a sus episodios, y los nombres y características de los personajes que se suman a la trama se mantendrán bajo secreto.

Inspirada parcialmente en el famoso detective televisivo Columbo, Poker Face presenta a Lyonne como Charlie Cale, una joven despreocupada cuya vida cambia drásticamente cuando su mejor amiga es asesinada. Utilizando su talento para detectar mentiras, Charlie se embarca en una misión para resolver el crimen, lo que la lleva a recorrer Norteamérica en un road trip lleno de sorpresas. En su travesía, Charlie se encuentra con diversas personas que requieren su ayuda para resolver incógnitas sorprendentes.

La serie mantiene una narrativa ‘case of the week’, con episodios auto conclusivos que siguen la tradición de Columbo. La primera temporada contó con la participación de destacados actores de Hollywood, incluyendo a Adrien Brody, Joseph Gordon-Levitt, Ron Perlman, Simon Helberg, Nick Nolte, Dascha Polanco, Stephanie Hsu, S. Epatha Merkenson, Luis Guzmán y Judith Light, quien ganó un Emmy® por su papel en el episodio “Time of the Monkey”.

“Buscamos mantener a Charlie en la carretera resolviendo estos pequeños misterios y con personas excepcionales en los capítulos”, reveló Rian Johnson sobre la segunda temporada de la serie, que fue nominada a múltiples premios Emmy® en 2023, incluyendo Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia (Judith Light, ganadora de la estatuilla) y Mejor Actriz en Serie de Comedia para Natasha Lyonne.

Todos los episodios de la primera temporada de Poker Face, exclusiva de Universal+, están disponibles en la app y en las plataformas de los principales proveedores de TV de paga en la región. La segunda temporada está por llegar muy pronto, exclusivamente a través de Universal+.

