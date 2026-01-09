Globos de Oro inauguran la temporada de especiales en La hora de las estrellas

La hora de las estrellas analiza los mejores looks de los Globos de Oro

• El espacio televisivo La hora de las estrellas regresa este lunes 12 de enero para analizar los detalles de la alfombra roja y la ceremonia de los Globos de Oro.

(09/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, Estados Unidos.- El programa televisivo La hora ¡hola! prepara el despliegue de su alfombra roja para el lanzamiento de La hora de las estrellas, un espacio dedicado al análisis de los Globos de Oro y las principales premiaciones de la industria. A partir del lunes 12 de enero, la producción brindará una cobertura detallada de los eventos que definen la temporada de galardones en el mundo del entretenimiento, manteniendo una cita con la audiencia tras cada gran gala.

Análisis especializado en moda y estética

Para la primera emisión especial de la temporada, el equipo liderado por Irene Díaz y Carlos Alejandro Sánchez contará con la presencia en el set de Gabriella Cataño, experta en maquillaje de celebridades, y Fernando Quinzaños, analista de moda. Los especialistas participarán en el examen minucioso de cada atuendo, peinado y elección de joyería, enfocándose en los looks más determinantes observados durante la velada de los premios.

Esta serie de programas especiales se establece como un encuentro informativo para el día posterior a cada evento de relevancia internacional. El análisis no se limitará a la estética visual, sino que profundizará en la ejecución de los estilos presentados por las figuras más destacadas de la industria cinematográfica y musical.

Calendario de la temporada de premios 2026

El ciclo de transmisiones inicia con los Globos de Oro, cuya entrega de distinciones por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood está programada para el 11 de enero. El calendario de cobertura continuará con los premios Grammy el 1 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, seguidos por los BAFTA Awards en Londres, previstos para el 22 de febrero.

La programación también incluirá el análisis de los premios Goya, la máxima celebración del cine español e iberoamericano, el 28 de febrero. Posteriormente, el 1 de marzo, el espacio se dedicará a los galardones del Sindicato de Actores, que este año pasan a denominarse The Actor Awards. Finalmente, la temporada de especiales concluirá con la gala de los premios Oscar el próximo 15 de marzo, cerrando así el ciclo de análisis de la alfombra roja y las tendencias del año.

