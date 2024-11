Google Play premia a Max como líder en aplicaciones de streaming 2024

Max triunfa en los Google Play Awards con dos grandes reconocimientos

(20/Nov/2024 – Panamá24Horas) Panamá.- Max, la innovadora plataforma de streaming que reúne historias únicas de alta calidad, ha sido galardonada en los prestigiosos Google Play Best Of Awards 2024, obteniendo dos destacados reconocimientos: Mejor Aplicación (en México, Brasil y Francia) y Mejor Aplicación Multi-Dispositivos (en México, Brasil, Estados Unidos y Francia).

Juan Solá, SVP y Líder de Streaming en Warner Bros. Discovery, Latin America y US Hispanic, expresó su entusiasmo ante este logro:

«Estamos muy orgullosos de este reconocimiento de Google Play, que refleja el gran trabajo de nuestros equipos en hacer de Max un destino de entretenimiento único para los consumidores en todo el mundo. Nos comprometemos a brindar una experiencia de usuario excepcional con contenidos de alta calidad adaptados a cada miembro de la familia”.

Desde su lanzamiento global en febrero de 2024, tras su debut en Estados Unidos, Max ha llegado a 65 países y territorios, consolidándose como una aplicación innovadora que combina tecnología avanzada y contenidos inigualables.

Reconocimientos y Oferta de Contenido

Los Google Play Best Of Awards destacan anualmente las mejores aplicaciones, juegos y libros disponibles en Google Play. Este año, Max sobresalió en las categorías Mejor Aplicación y Mejor Aplicación Multi-Dispositivos, compitiendo entre múltiples nominados que abarcaron segmentos como entretenimiento, productividad y crecimiento personal.

La plataforma ofrece un catálogo de más de 39,000 horas de contenido, incluyendo:

• Series icónicas como Game of Thrones, The Last of Us, y Friends.

• Éxitos cinematográficos como Barbie y Wonka.

• Producciones latinoamericanas originales como Como Agua Para Chocolate.

• Deportes en vivo, como la UEFA Champions League y la Premier League.

Este repertorio está respaldado por una experiencia de usuario sobresaliente, con opciones de personalización y accesibilidad para disfrutar contenido desde cualquier dispositivo.

Perspectiva hacia el futuro

Max continúa expandiendo su alcance global y mejorando su oferta, reafirmándose como un líder en la industria del streaming. Este reconocimiento por parte de Google Play subraya su impacto y compromiso con la excelencia en entretenimiento digital.