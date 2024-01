Gran estreno de «The Irrational» en Universal TV Latinoamérica el 11 de enero a las 9:50 pm

The Irrational marca el comienzo de una temporada cargada de novedades en el género policial

(9/Ene/2024 – web) Panamá.- Universal TV se prepara para el gran estreno de 2024 con The Irrational, una serie que fusiona psicología, drama, misterio y lo mejor del género policial. El magnetismo de Jessie L. Martín llega a Latinoamérica para revelar el lado perverso e indescifrable del comportamiento humano.

El 11 de enero a las 9:50 pm LATAM, los espectadores podrán sumergirse en la trama emocionante de The Irrational en Universal TV, marcando el comienzo de una temporada cargada de novedades en el género policial.

La historia sigue a Alec Mercer (interpretado por Jesse L. Martin), un respetado profesor de psicología con un profundo conocimiento del comportamiento humano. Mercer decide utilizar sus habilidades para colaborar con el FBI en la resolución de casos complejos mientras enfrenta un misterio arraigado en su doloroso pasado.

The Irrational presenta la fórmula efectiva del «detective poco convencional con un don particular para detectar lo que los demás ignoran». Alec, no siendo técnicamente un detective, aporta su perspectiva única como profesor universitario y consultor frecuente del Buró Federal de Investigaciones, donde trabaja su ex esposa, Marisa Clark (Maahra Hill). Juntos desentrañan casos de alto riesgo y extrema complejidad.

Inspirada en la obra «Predictably Irrational» del reconocido profesor de comportamiento económico y escritor Dan Ariely, esta serie promete una mezcla intrigante de suspense y psicología, revelando los entresijos del comportamiento humano.

Escrita por Arika Lisanne Mittman (La Brea, Timeless) y protagonizada por Jesse L. Martin (The Flash), la serie cuenta con un elenco estelar, incluyendo a Maahra Hill (Delilah), Travina Springer (Ms.Marvel), Molly Kunz (Chicago Fire) y Arash DeMaxi (Partner Track).

Los episodios de The Irrational estarán disponibles al día siguiente de su estreno en Universal+, la aplicación con miles de horas de contenido On-demand, accesible a través de los operadores de TV de paga de la región.

¡No te pierdas el gran estreno del 2024! The Irrational llega en exclusiva por Universal TV el 11 de enero.