Grupo AJE se suma como patrocinador oficial del festival Sabor Panamá 2026

Con una propuesta que combina tradición e innovación, el festival reunirá a chefs y emprendedores en un espacio de convivencia familiar y cultural.

(13/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito de resaltar la identidad culinaria nacional y proyectarla internacionalmente, se anunció la primera edición de Sabor Panamá, un festival gastronómico diseñado como una plataforma con visión de marca país. El evento tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero de 2026 en las instalaciones del Parque Felipe Motta, en Costa del Este, estableciéndose como un punto de encuentro para la diversidad cultural a través de la cocina.

Marcas que impulsan el desarrollo cultural

De acuerdo con información suministrada por Grupo AJE, la empresa se une a esta iniciativa mediante sus marcas Big Cola y Cielo con Antioxidantes. Esta colaboración forma parte de la estrategia de la compañía por apoyar proyectos que fomentan la creatividad y el emprendimiento local. Sandra Saavedra, gerente de marketing de Grupo AJE para Centroamérica Sur, señaló en tercera persona que el festival representa una oportunidad para celebrar el talento del país y generar un impacto positivo en la región.

Experiencia integral y familiar

El festival Sabor Panamá contará con la participación de chefs reconocidos, restaurantes emblemáticos y nuevos talentos, integrando propuestas tradicionales e innovadoras. Además de la oferta alimentaria, la programación incluye música en vivo, un mercadito de emprendedores y áreas de picnic. Big Cola participará en los espacios de entretenimiento, mientras que Cielo con Antioxidantes ofrecerá alternativas de hidratación funcional para las jornadas al aire libre.

Proyección y accesibilidad

Los organizadores del evento subrayan que esta primera edición busca sentar las bases de una tradición anual que ponga en valor la riqueza cultural de Panamá. Los boletos para asistir a las actividades en el Parque Felipe Motta ya se encuentran disponibles a través de las plataformas digitales autorizadas y en los canales oficiales de comunicación del festival.

