HBO anuncia película original escrita y dirigida por Jesse Armstrong, con un elenco estelar

Steve Carell encabeza el elenco del primer largometraje de Jesse Armstrong para HBO

(4/Mar/2025 – Panama24Horas web) Los Ángeles, EE.UU.– HBO anuncia el próximo estreno de su nueva película original, escrita, dirigida y producida ejecutivamente por Jesse Armstrong, nominado al Oscar® y ganador de siete premios Emmy® por la aclamada serie Succession. La película se estrenará esta primavera en Max, marcando el debut de Armstrong como director de largometrajes y un nuevo hito en su exitosa carrera.

La producción del filme comienza este mes en Park City, Utah y cuenta con un elenco de lujo encabezado por:

• Steve Carell (nominado al Oscar® y once veces nominado al Emmy®) como Randall.

• Jason Schwartzman (“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”) como Hugo Van Yalk (Souper).

• Cory Michael Smith (“May December”) como Venis.

• Ramy Youssef (nominado al Emmy® por “Poor Things” y “More Feelings” de HBO) como Jeff.

Una historia de poder y ambición en tiempos de crisis

La película sigue a un grupo de multimillonarios que se reúne en medio de una crisis internacional, explorando las dinámicas de poder, codicia y ambición masculina, elementos característicos en el estilo narrativo de Armstrong.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, destacó la relevancia del proyecto:

«Estamos emocionados de volver a trabajar con Jesse Armstrong tras nuestra exitosa colaboración en Succession. Jesse una vez más eleva el estándar con un audaz examen sobre la codicia moderna, el poder y la ambición masculina. Que esta película sea su debut como director solo aumenta la emoción de lo que ya es impresionante en el guion, y no podríamos estar más emocionados de compartir esta historia con el mundo pronto.»

Por su parte, Jesse Armstrong expresó su entusiasmo por este nuevo desafío cinematográfico:

«Estoy intrigado por descubrir si haber estado rodeado de tantos actores y directores brillantes en Succession ha tenido algún efecto en mí. Esperemos que sí. Estoy agradecido con Casey Bloys, Francesca Orsi y todo el equipo de HBO por apoyar esta película con tanto entusiasmo y ayudarme a reunir un equipo de ensueño de elenco y equipo técnico.»

Un equipo de producción de primer nivel

La película original de HBO está escrita y dirigida por Jesse Armstrong y cuenta con un equipo de productores ejecutivos de gran prestigio, incluyendo:

• Frank Rich

• Lucy Prebble

• Jon Brown

• Tony Roche

• Will Tracy

• Mark Mylod

• Jill Footlick

Con esta nueva producción, HBO reafirma su compromiso con el contenido original de alta calidad, brindando una mirada provocadora y actual sobre el poder y la ambición en tiempos de crisis.

El estreno de la película será un evento imperdible para los fanáticos del cine y la televisión, consolidando la visión creativa de Jesse Armstrong en un formato cinematográfico por primera vez.