HBO lanza el tráiler oficial de DIVINA COMIDA MÉXICO

Mira el trailer aquí

En este nuevo reality, que estrenará el 27 de octubre, serás testigo de las confidencias de los famosos, en un ambiente relajado después de disfrutar de varias reuniones íntimas

(6/Oct/2022 – web) México.- Hoy HBO Max reveló el esperado trailer oficial de DIVINA COMIDA MÉXICO, el nuevo reality show en el que las celebridades mexicanas Belinda, Emmanuel, Karol Sevilla, Rafa Márquez, Itatí Cantoral, Margarita La “Diosa de la Cumbia”, Faisy, María León, Erik Rubin, Dulce María, Alex Lora, Verónica Toussaint, José Ángel Bichir, Manu Nna, Michelle Rodríguez y Carlos Gatica, participarán para hacernos pasar momentos llenos de diversión, confesiones y por supuesto, ¡deliciosas cenas!

DIVINA COMIDA MÉXICO es el primer programa donde celebridades del mundo del entretenimiento, deportes y espectáculos convivirán en lo más íntimo de sus espacios, ¡donde podremos verlos al natural conviviendo como nunca antes lo hemos visto! y lo más importante, es que demostrarán quién es el mejor anfitrión.

A partir del 27 de octubre estas celebridades abrirán las puertas de sus hogares para mostrarnos sus mejores dotes como anfitriones (y también como invitados). ¡Prepárense para escuchar algunos chismecitos, anécdotas, confidencias a través de cuatro mesas imperdibles!

Rupturas, infidelidades y toda clase de retos profesionales y personales son los que podremos conocer de la vida de estas célebres estrellas en un ambiente totalmente diferente.

El programa reality es la versión mexicana del famoso show culinario Come Dine With Me, distribuido por ITV Studios. El formato es originario del Reino Unido y se ha presentado en 46 territorios en todo el mundo. A la fecha, suma más de 17 mil episodios a nivel mundial, además de la versión spin off del canal 4 en Reino Unido titulada Come Dine With Me: The Professionals.

DIVINA COMIDA MÉXICO llegará a HBO Max a partir del 27 de octubre . Cada semana disfrutaremos de cuatro episodios que corresponden a cada mesa. ¡Ven a cenar con nosotros!

