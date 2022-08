HBO Max lanza a nivel mundial Juego de Tronos en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos

Los fans de JUEGO DE TRONOS que busquen aún más contenido, pueden explorar la colección World of Westeros -el destino de HBO Max para el fandom de la serie- y adentrarse en los episodios más vistos; las mejores batallas y revivir de nuevo los mayores spoilers de la icónica serie.

(2/Ago/2022 – web) LatAm.- Reúne al reino y mira cómo los dragones de Daenerys alzan el vuelo en nuevas dimensiones: HBO Max ha lanzado las ocho temporadas de Juego de Tronos en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos a nivel global, en dispositivos seleccionados (los usuarios de Estados Unidos deben estar suscritos al plan sin anuncios).

Desde batallas épicas como Blackwater y Battle of the bastards, hasta escenas emotivas como Hold the door, y los impactantes giros de The Red Wedding y The Red Sept Explosion, los fans se verán inmersos en el mundo de Westeros de formas nunca vistas. Tanto si los suscriptores ven la serie por primera vez como si se anticipan al estreno de LA CASA DEL DRAGÓN. Estos formatos hacen que los episodios se vean más nítidos y con colores más profundos y ricos, a la vez que cuentan con un audio atmosférico.

Los dispositivos seleccionados para estos formatos adicionales son: