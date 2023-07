HBO y HBO Max reciben 127 nominaciones a los Premios Emmy®

La 75ª Entrega de los Premios Emmy® podrá verse en vivo y en exclusiva para América Latina desde Los Ángeles por TNT y HBO Max.

(12/Jul/2023 – web) México.- La Temporada de Premios tiene su hogar en TNT y HBO Max, que transmitirán en vivo y en exclusiva para América Latina la 75ª Entrega de los Premios Emmy®, los galardones que reconocen la excelencia en la programación televisiva, así como los logros individuales. La Academia de la Televisión presentó hoy a los nominados: HBO y HBO Max recibieron 127 nominaciones, distribuidas en 17 programas originales, más que ningún otro canal o plataforma, siendo la 21ª vez en la historia que HBO se convierte en la marca con más nominaciones en los Primetime Emmy®.

Este récord de HBO y HBO Max incluye 27 nominaciones para la temporada final de SUCCESSION, el programa más nominado este año, haciendo historia con 3 nominaciones en la categoría Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática. Además, la nueva serie THE LAST OF US se destaca con 24 nominaciones en las categorías principales y THE WHITE LOTUS rompe su último récord y arrasa en las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto con 9 nominaciones.

Las 127 nominaciones a los Emmy® the HBO y HBO Max incluyen:

– 27 nominaciones para SUCCESSION, entre las que se encuentran Mejor Serie Dramática, 3 para Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática (Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong), Mejor Actriz Protagónica en Serie Dramática (Sarah Snook), 3 para Mejor Dirección en Serie Dramática (Mark Mylod, Andrij Parekh, Lorene Scafarla), Mejor Guion en Serie Dramática (Jesse Amstrong), 4 para Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática (Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Alexander Skarsgård), Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática (J. Smith Cameron), 2 para Mejor Actor de Invitado en Serie Dramática (James Cromwell, Arian Moayed) y 3 para Mejor Actriz Invitada en Serie Dramática (Hiam Abbass, Cherry Jones, Harriet Walter).

– 24 nominaciones para THE LAST OF US, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática (Pedro Pascal), Mejor Actriz Protagónica en Serie Dramática (Bella Ramsey), Mejor Director en Serie Dramática (Peter Hoar), Mejor Guion en Serie Dramática (Craig Mazin), 4 para Mejor Actor Invitado en Serie Dramática (Murray Bartlett, Lamar Johnson, Nick Offerman, Keivonn Montreal Woodard) y Mejor Actriz Invitada en Serie Dramática (Melanie Lynskey, Storm Reid, Anna Torv).

– 23 nominaciones para THE WHITE LOTUS, entre las que se destacan Mejor Serie Dramática, Mejor Dirección en Serie Dramática (Mike White), Mejor Guion en Serie Dramática (Mike White), 4 para Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática (F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Theo James, Will Sharpe) y 5 para Mejor Actriz en Serie Dramática (Jennifer Coolidge, Meghann Fahy, Sabrina Impacciatore, Aubrey Plaza, Simona Tabasco).

– 11 nominaciones para BARRY, incluyendo Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Protagónico en Serie de Comedia (Bill Hader), Mejor Dirección en Serie de Comedia (Bill Hader), Mejor Guion en Serie de Comedia (Bill Hader), y 2 para Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia (Anthony Carrigan, Henry Winkler).

– 8 nominaciones para HOUSE OF THE DRAGON, entre las que se destaca la nominación a Mejor Serie Dramática.

– 6 nominaciones para 100 FOOT WAVE, incluyendo Mejor Documental o Serie de No-Ficción, Mejor Guion para un Programa de No-Ficción (Zach Rothfeld).

– 5 nominaciones para MOONAGE DAYDREAM, incluyendo Mejor Dirección en Documental o Programa de No-Ficción (Brett Morgen) y Mejor Guion para un Programa de No-Ficción (Brett Morgen).

– 4 nominaciones para LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER, entre las que se encuentran Mejor Serie de Variedad Guionada, Mejor Dirección en una Serie de Variedad (Paul Pennolino), Mejor Guion en una Serie de Variedad.

– 3 nominaciones para A BLACK LADY SKETCH SHOW, destacándose como Mejor Serie de Variedad Guionada.

– 3 nominaciones para 2022 ROCK AND ROLL OF FAME INDUCTION CEREMONY.

– 2 nominaciones para PERRY MASON.

– 2 nominaciones para THE WEEKND: LIVE AT SOFI STADIUM.

– 1 nominación para BEING MARY TYLER MOORE, como Mejor Documental o Especial de No-Ficción.

– 1 nominación para LOVE & DEATH, como Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada, Serie Antológica o Película (Jesse Plemons).

– 1 nominación para LIZZO: LIVE IN CONCERT, como Mejor Especial de Variedad (Pre-Grabado)

– 1 nominación para LOVE LIZZO.

– 1 nominación para THE OTHER TWO, como Mejor Guion en Serie de Comedia (Chris Kelly y Sarah Schneider).

– 1 nominación para SUCCESSION, CONTROLLING THE NARRATIVE, como Mejor Corto de No-Ficción o Reality.

– 1 nominación para THE LAST OF US: INSIDE THE EPISODE, como Mejor Corto de No-Ficción o Reality.

– 1 nominación para HOUSE OF THE DRAGON: INSIDE THE EPISODE, como Mejor Corto de No-Ficción o Reality.

– 1 nominación para THE WHITE LOTUS: UNPACKING THE EPISODE, como Mejor Corto de No-Ficción o Reality.

Los nominados fueron presentados por la actriz nominada al Emmy®, Yvette Nicole Brown, y el presidente de la Academia, Frank Scherma en una ceremonia virtual. Para conocer la lista completa de nominados, click aquí.

TNT y HBO Max reunirán a la audiencia de América Latina en torno a la completa cobertura de los Emmys®, en vivo desde Los Ángeles, con la conducción de comentaristas y analistas expertos de la región. La transmisión, actualmente planeada para el 18 de septiembre, comenzará con un Pre-Show con el acceso especial a las celebridades más esperadas de la velada en su paso por la alfombra, para vivir junto a ellas toda la emoción e intimidad de la celebración. Luego, la gala de premiación de los Emmys® se verá en vivo por TNT y HBO Max y estará disponible en su idioma original o doblada al español/portugués (seleccionando las opciones de audio en el televisor o la plataforma). Además, finalizada la transmisión, el evento podrá volver a disfrutarse por HBO Max, para que la audiencia pueda revivir los mejores momentos de la noche más importante para la televisión y el streaming.

La 75ª entrega de los premios Emmy® reconocen la importancia de los guionistas, intérpretes y todos aquellos que trabajaron en programas de televisión durante el 2022.

Vive en TNT y HBO Max la noche que nadie puede perderse, con la 75ª Entrega de los Premios Emmy®.

